Weitere Auftragsvorlagen: elektronisch ausfüllbare Formulare
Für Beauftragungen, die noch nicht im DATEV-SmartIT-Serviceportal verfügbar sind, stehen Ihnen die folgenden Auftragsvorlagen zur Verfügung:
Datenrücksicherung
Einrichtung einer E-Mail Weiterleitung
Einrichtung eines Postfachzugriffs
E-Mail Komplettarchiv löschen
E-Mail Komplettarchiv Zugriffsrechte beauftragen
E-Mail-Komplettarchiv E-Mail Archivpostfach anlegen
E-Mail-Verteiler anlegen
Hauptadministrator Benutzerverwaltung vergeben
Kennwort zurücksetzen
Microsoft 365 in DATEV-SmartIT installieren
Raumpostfach beauftragen