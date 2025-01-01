DATEV-SmartIT-Administrator ist der Benutzer, den Sie im DATEV-SmartIT-Bestellformular an erster Stelle eingetragen haben. Die SmartCard dieses Benutzers wurde dadurch für alle Services im DATEV-SmartIT-Serviceportal freigeschaltet. Zudem hat er in der DATEV Benutzerverwaltung die Rolle des Hauptadministrators erhalten.

Wenn Sie den SmartIT-Administrator wechseln möchten, finden Sie die notwendigen Schritte im Hilfe-Dokument 1019342.