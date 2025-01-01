Wer ist DATEV-SmartIT-Administrator?
DATEV-SmartIT-Administrator ist der Benutzer, den Sie im DATEV-SmartIT-Bestellformular an erster Stelle eingetragen haben. Die SmartCard dieses Benutzers wurde dadurch für alle Services im DATEV-SmartIT-Serviceportal freigeschaltet. Zudem hat er in der DATEV Benutzerverwaltung die Rolle des Hauptadministrators erhalten.
Wenn Sie den SmartIT-Administrator wechseln möchten, finden Sie die notwendigen Schritte im Hilfe-Dokument 1019342.
Wie kann ich einen neuen Benutzer für DATEV-SmartIT anlegen?
Die Anlage eines neuen DATEV-SmartIT-Benutzers besteht aus drei Teilen:
- DATEV SmartCard/mIDentity oder DATEV SmartLogin bestellen
- Windows-Benutzer im DATEV-SmartIT-Serviceportal anlegen
- Im DATEV Arbeitsplatz den DATEV Benutzer anlegen, verknüpfen und DATEV-Programme freigeben
Die drei Teile der Benutzeranlage finden Sie im Hilfe-Dokument 1027803 beschrieben.
Ich kann keinen Benutzer / Zähler / Postfach anlegen.
Prüfen Sie, ob Sie die DATEV SmartCard des DATEV-SmartIT-Administrators gesteckt haben. Wenn nein, wechseln Sie bitte die SmartCard, damit Ihnen die entsprechenden Menüpunkte angezeigt werden.Wie Sie die Rechte auf einer neuen SmartCard / SmartLogin vergeben, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020118.
Ich kann das DATEV-SmartIT-Serviceportal nicht aufrufen. Ich sehe nur eine weiße Seite.
Sie können das DATEV-SmartIT-Serviceportal nur mit Microsoft Edge oder Google Chrome aufrufen. Andere Browser werden nicht unterstützt.
Ich kann kein Postfach anlegen, der Menüpunkt fehlt.
Prüfen Sie, ob Sie die DATEV SmartCard des DATEV-SmartIT-Administrators gesteckt haben. Wenn nein, wechseln Sie bitte die SmartCard.
Wenn Ihnen die Menüpunkte nach wie vor nicht angezeigt werden, fehlt Ihnen das Microsoft Exchange Modul. In diesem Fall können Sie hier einen kostenpflichtigen Beratungstermin buchen.