Wie richte ich mein E-Mail-Postfach ein?

Wie Sie Ihr E-Mail-Postfach einrichten, finden Sie im Hilfe-Dokument 1021204.

 

 

 

Wo bekomme ich meine Zugangsdaten für mein E-Mail-Postfach in der DATEV-SmartIT?

Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er hat Ihr Postfach im DATEV-SmartIT-Serviceportal angelegt und dabei die Zugangsdaten erhalten.

Wenn Sie die Zugangsdaten nicht mehr haben, können Sie das Kennwort im DATEV-SmartIT-Serviceportal zurücksetzen. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1003241.

Voraussetzung ist, dass Sie das "DATEV-SmartIT Exchange-Modul" mitbestellt haben. Details zur Einrichtung eines neuen E-Mail-Postfachs im DATEV-SmartIT-Serviceportal finden Sie im Hilfe-Dokument 1003238.

 

 

 

Wie kann ich meine alten E-Mails in Microsoft Outlook innerhalb von DATEV-SmartIT einbinden?

Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

  1. Exportieren Sie Ihre alten E-Mails in eine Outlook-Datendatei (= PST-Datei). Die Anleitung dazu finden Sie hier.
  2. Kopieren Sie die PST-Datei von Ihrem lokalen PC auf ihr SmartIT-Laufwerk "W". Wie das geht, finden Sie in Kapitel 4.4 im Hilfe-Dokument 0904086.
  3. Öffnen Sie die PST-Datei innerhalb von DATEV-SmartIT. Wie das geht, finden Sie im Hilfe-Dokument 1005260.

 

Ich möchte Outlook ohne Exchange-Modul in der DATEV-SmartIT benutzen.

Gerne beraten wir Sie vorab zu beiden Varianten. Hier können Sie sich Ihren kostenpflichtigen Beratungstermin buchen.

 

Ich habe Fragen zur Bedienung oder Einstellung von Microsoft Office-Programmen - z. B. Microsoft Outlook.

Microsoft Office ist kein DATEV-Produkt. Support erhalten Sie direkt bei Microsoft.

 

