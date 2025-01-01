Wie richte ich mein E-Mail-Postfach ein?
Wie Sie Ihr E-Mail-Postfach einrichten, finden Sie im Hilfe-Dokument 1021204.
Wo bekomme ich meine Zugangsdaten für mein E-Mail-Postfach in der DATEV-SmartIT?
Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er hat Ihr Postfach im DATEV-SmartIT-Serviceportal angelegt und dabei die Zugangsdaten erhalten.
Wenn Sie die Zugangsdaten nicht mehr haben, können Sie das Kennwort im DATEV-SmartIT-Serviceportal zurücksetzen. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1003241.
Voraussetzung ist, dass Sie das "DATEV-SmartIT Exchange-Modul" mitbestellt haben. Details zur Einrichtung eines neuen E-Mail-Postfachs im DATEV-SmartIT-Serviceportal finden Sie im Hilfe-Dokument 1003238.
Wie kann ich meine alten E-Mails in Microsoft Outlook innerhalb von DATEV-SmartIT einbinden?
Führen Sie dazu folgende Schritte durch:
- Exportieren Sie Ihre alten E-Mails in eine Outlook-Datendatei (= PST-Datei). Die Anleitung dazu finden Sie hier.
- Kopieren Sie die PST-Datei von Ihrem lokalen PC auf ihr SmartIT-Laufwerk "W". Wie das geht, finden Sie in Kapitel 4.4 im Hilfe-Dokument 0904086.
- Öffnen Sie die PST-Datei innerhalb von DATEV-SmartIT. Wie das geht, finden Sie im Hilfe-Dokument 1005260.
Ich möchte Outlook ohne Exchange-Modul in der DATEV-SmartIT benutzen.
- Das Exchange Modul bietet Ihnen viele Vorteile. Hier sehen Sie beide Varianten in einer Gegenüberstellung.
- Empfangen Sie Ihre E-Mails über Microsoft 365?
Hier erfahren Sie, ob und wie Sie Ihre Kundeneigene Microsoft 365 Lizenzen in Ihrer DATEV-SmartIT nutzen können.
Gerne beraten wir Sie vorab zu beiden Varianten. Hier können Sie sich Ihren kostenpflichtigen Beratungstermin buchen.
Ich habe Fragen zur Bedienung oder Einstellung von Microsoft Office-Programmen - z. B. Microsoft Outlook.
Microsoft Office ist kein DATEV-Produkt. Support erhalten Sie direkt bei Microsoft.