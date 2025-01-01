Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er hat Ihr Postfach im DATEV-SmartIT-Serviceportal angelegt und dabei die Zugangsdaten erhalten.

Wenn Sie die Zugangsdaten nicht mehr haben, können Sie das Kennwort im DATEV-SmartIT-Serviceportal zurücksetzen. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1003241.

Voraussetzung ist, dass Sie das "DATEV-SmartIT Exchange-Modul" mitbestellt haben. Details zur Einrichtung eines neuen E-Mail-Postfachs im DATEV-SmartIT-Serviceportal finden Sie im Hilfe-Dokument 1003238.