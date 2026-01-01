Mandanten informieren sich zunehmend in sozialen Netzwerken. Viele Kanzleien möchten dort sichtbar werden – der Einstieg scheitert aber oft an Themenwahl, Text und Gestaltung. Genau hier setzt DATEV MyMarketing an. Auf der Plattform stehen ab sofort individualisierbare Social-Media-Designvorlagen, inklusive praxisnaher Begleitung und KI-Unterstützung zur Verfügung. Ideal, um Beiträge schnell, konsistent und professionell erstellen zu können.
Starthilfe statt leerem Blatt
DATEV MyMarketing unterstützt mit Social-Media-Designvorlagen, die den Start erleichtern und einen wiedererkennbaren Auftritt ermöglichen. Das Ziel für Kanzleien: weniger Zeit für Gestaltung, mehr Fokus auf Inhalt und Mandantenansprache.
Auf DATEV MyMarketing stehen fünf Design-Sets mit jeweils drei optisch aufeinander abgestimmten Vorlagen zur Verfügung. So haben Kanzleien eine größere Auswahl und können bei Bedarf auch Karussell-Posts erstellen, wenn sie zu einem Thema mehrere Beiträge veröffentlichen möchten. Selbstverständlich kann auch jede einzelne Vorlage eines Sets individuell genutzt werden.
Alle Vorlagen lassen sich im Editor direkt auf DATEV MyMarketing anpassen:
- Die Grundfarbe des Designs kann frei gewählt werden – z. B. passend zum Corporate Design der Kanzlei.
- Die Texte sind komplett individualisierbar und können für beliebige Themen genutzt werden – von DATEV-nahen Inhalten (z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern, E-Rechnung, digitale Zusammenarbeit) bis hin zu eigenen Kanzlei-Themen wie Öffnungszeiten, Team-News, Erinnerungen an Stichtage oder andere Informationen.
- In einem der Vorlagen-Sets besteht zusätzlich die Möglichkeit, eigene Bilder in die Vorlage einzubinden.
Nach der Anpassung werden die Motive als Bilddateien ausgegeben und können direkt auf den Kanzlei-eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.
Mehr als Design: Redaktionelle Starthilfe inklusive
Ergänzend zu den Designvorlagen gibt es Themenideen und Textinspirationen, Beispielbilder mit Mustertexten für Tonalität, Länge und Aufbau sowie praxisnahe Tipps für kurze, prägnante und mandantenorientierte Formulierungen. Für den Beschreibungstext unterstützt die verlinkte DATEV KI-Werkstatt: Aus wenigen Stichpunkten entsteht in kurzer Zeit ein griffiger, zielgruppenorientierter Text. Aus einer Idee wird so schnell ein veröffentlichungsreifer Beitrag.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Effizienter Start, weniger Aufwand: Fertige Layouts und Formate, schnelle Textanpassung im Editor – Fokus auf Botschaft und Mandantenbeziehung statt auf Gestaltung.
- Konsistenter Auftritt und Wiedererkennbarkeit: Fünf aufeinander abgestimmte Design-Sets, die sich farblich an das Kanzlei-CI anpassen lassen – für einen einheitlichen, professionellen Auftritt über mehrere Beiträge hinweg.
- Inhaltliche Unterstützung inklusive: Themenideen, Beispieltexte und Schreibtipps plus Link zur DATEV KI-Werkstatt als inhaltliche und redaktionelle Unterstützung.
Fazit
Mehr Sichtbarkeit, weniger Aufwand: Mit den Social-Media-Designvorlagen und der redaktionellen Begleitung in DATEV MyMarketing lassen sich in kurzer Zeit professionelle, wiedererkennbare und mandantenorientierte Beiträge erstellen.
Bereit für den Einstieg?
Entdecken Sie die Social-Media-Designvorlagen in DATEV MyMarketing – inklusive Inspiration, Mustertexten und KI-Unterstützung für Ihre nächste Veröffentlichung. Darüber hinaus bietet DATEV MyMarketing zahlreiche weitere Vermarktungshilfen für Kanzleien.
Weitere Informationen zu DATEV MyMarketing finden Sie unter: go.datev.de/mymarketing
Social Media in der Kanzlei: Herausforderung und Chance
LinkedIn, Instagram und Co. sind für viele Kanzleien zu wichtigen Kontaktpunkten geworden: Sichtbarkeit erhöhen, Beziehungen pflegen, Expertise zeigen. Doch der Einstieg erweist sich oft als echte Hürde: Welche Inhalte eignen sich? Wie formuliert man prägnant? Wie gelingt ein stimmiges Design mit wenig Aufwand?