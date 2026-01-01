DATEV MyMarketing unterstützt mit Social-Media-Designvorlagen, die den Start erleichtern und einen wiedererkennbaren Auftritt ermöglichen. Das Ziel für Kanzleien: weniger Zeit für Gestaltung, mehr Fokus auf Inhalt und Mandantenansprache.

Auf DATEV MyMarketing stehen fünf Design-Sets mit jeweils drei optisch aufeinander abgestimmten Vorlagen zur Verfügung. So haben Kanzleien eine größere Auswahl und können bei Bedarf auch Karussell-Posts erstellen, wenn sie zu einem Thema mehrere Beiträge veröffentlichen möchten. Selbstverständlich kann auch jede einzelne Vorlage eines Sets individuell genutzt werden.

Alle Vorlagen lassen sich im Editor direkt auf DATEV MyMarketing anpassen:

Die Grundfarbe des Designs kann frei gewählt werden – z. B. passend zum Corporate Design der Kanzlei.

Die Texte sind komplett individualisierbar und können für beliebige Themen genutzt werden – von DATEV-nahen Inhalten (z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern, E-Rechnung, digitale Zusammenarbeit) bis hin zu eigenen Kanzlei-Themen wie Öffnungszeiten, Team-News, Erinnerungen an Stichtage oder andere Informationen.

In einem der Vorlagen-Sets besteht zusätzlich die Möglichkeit, eigene Bilder in die Vorlage einzubinden.

Nach der Anpassung werden die Motive als Bilddateien ausgegeben und können direkt auf den Kanzlei-eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.