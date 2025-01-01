Die TRAFFIQX® Invoice API Schnittstelle ermöglicht es, verschiedene Systeme wie DATEV DMS, ERP-Systeme und Warenwirtschaftssysteme mit der DATEV E-Rechnungsplattform zu verbinden. Über diese API können empfangene und versendete Rechnungen in die angebundenen Systeme übernommen werden, wo sie weiterverarbeitet und archiviert werden können.

Der Versand von E-Rechnungen wird im Laufe des Jahres 2025 unterstützt.  

Informationen zur Pilotierungsphase

Funktionsumfang der TRAFFIQX® Invoice API für Eingangsrechnungen  

  1. Eingangsrechnungen aus dem DATEV E-Rechnungspostfach in das Drittsystem übernehmen  
  2. Optional:  Metadaten zu den Eingangsrechnungen aus dem DATEV E-Rechnungspostfach übernehmen  

Beachten Sie, dass Rechnungsdetails nur bei E-Rechnungen verfügbar und abrufbar sind, nicht jedoch bei PDF-Rechnungen im DATEV E-Rechnungspostfach.  

Voraussetzungen

Für einen vollumfänglichen Zugang benötigen Sie: 

Um die TRAFFIQX® Invoice API zu nutzen, müssen Sie die DATEV E-Rechnungsplattform bestellen und einrichten. Dazu ist eine Registrierung mit Ihrem DATEV-Konto erforderlich, da die API nur damit kompatibel ist. 

  • DATEV E-Rechnungsplattform bestellen und einrichten 
  • DATEV E-Rechnungspostfach aktivieren 
  • DATEV E-Rechnungspostfach per TRAFFIQX® Invoice API mit dem Drittsystem verbinden 

Einrichtung & Informationen