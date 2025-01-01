Die TRAFFIQX® Invoice API Schnittstelle ermöglicht es, verschiedene Systeme wie DATEV DMS, ERP-Systeme und Warenwirtschaftssysteme mit der DATEV E-Rechnungsplattform zu verbinden. Über diese API können empfangene und versendete Rechnungen in die angebundenen Systeme übernommen werden, wo sie weiterverarbeitet und archiviert werden können.

Der Versand von E-Rechnungen wird im Laufe des Jahres 2025 unterstützt.