Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer tragen eine weitreichende Verantwortung – auch im Sozialrecht. Seitdem die sozialrechtliche Betriebsprüfung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zentralisiert wurde, erfolgen die Prüfungen häufiger, gründlicher und mit zunehmender Fachkompetenz. Gleichzeitig sorgen Änderungen in der Rechtsprechung dafür, dass immer mehr Vertragsverhältnisse geprüft und infrage gestellt werden.

Viele Unternehmen unterschätzen die Risiken: Bei falscher sozialrechtlicher Einschätzung von Beschäftigungsverhältnissen kann es teuer werden. Es drohen hohe Nachzahlungen – bis zu vier Jahre rückwirkend, in Einzelfällen sogar länger. Geschäftsführer haften persönlich für nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge. Bei erkennbaren Fehlern kann dies sogar strafrechtliche Konsequenzen haben.

Das Buch gibt einen praxisnahen Überblick, wie sich solche Risiken vermeiden lassen. Anhand typischer Prüfungs- und Streitfälle, praktischen Beispielen und übersichtlichen Checklisten werden zentrale Themen wie Scheinselbstständigkeit, Arbeitnehmerüberlassung, Künstlersozialabgabe, Betriebsfeiern sowie die Sozialversicherungspflicht von Geschäftsführern erläutert. Darüber hinaus werden die strafrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen (§ 266a StGB) beleuchtet und die Anforderungen an ein wirksames Compliance-System verständlich dargestellt.