GmbH-Geschäftsführer: Haftungsfalle Sozialrecht
- Haftungsrisiken
- Strafrechtliche Konsequenzen
- Typische Risikofelder und praxisnahe Tipps
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025
Beschreibung
Scheinselbständigkeit stellt ein wachsendes Haftungsrisiko für Unternehmen und Geschäftsführer dar. Fehler bei der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können schwerwiegende finanzielle und strafrechtliche Folgen haben, insbesondere wenn sie systematisch auftreten.
Seit die sozialrechtliche Betriebsprüfung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zentralisiert wurde, erfolgen die Prüfungen häufiger, gründlicher und mit zunehmender Fachkompetenz. Änderungen in der Rechtsprechung führen dazu, dass immer mehr Vertragsverhältnisse geprüft und infrage gestellt werden.
Was viele Unternehmen unterschätzen: Bei falsch eingeschätzten Beschäftigungsverhältnissen drohen hohe Nachzahlungen – bis zu vier Jahre rückwirkend, in Einzelfällen sogar länger. Geschäftsführende haften persönlich für nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge. Bei erkennbaren Fehlern kann dies sogar strafrechtliche Konsequenzen haben.
Das Fachbuch erläutert:
- Wie das Prüfverfahren zur Scheinselbständigkeit abläuft.
- Welche typischen und aktuellen Risikofelder Unternehmen kennen sollten.
- Welche wirtschaftlichen und strafrechtlichen Konsequenzen drohen.
- Wie sich Führungskräfte und die Lohnbuchhaltung wirksam absichern können.
Konkrete Tipps für die Praxis helfen dabei, Arbeitsverhältnisse rechtssicher zu gestalten. Das Buch unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Beratung durch Steuerberatungskanzleien und bei Bedarf durch spezialisierte Rechtsbeistände.
Autoren
Dr. Volker Schramm
Rechtsanwalt
Dr. jur. Volker Schramm ist Partner der WiTreu Legal - Rechtsanwälte Partnerschaft mbB in München. Nach einigen Jahren als Syndikus mit Prokura und Projektleiter für Akquisitionsfinanzierungen in einer großen Münchner Privatbank trat er in 2003 der Kanzlei bei. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, der Begleitung von Unternehmenstransaktionen und Familiengesellschaften und im Arbeitsrecht auf Arbeitgeberseite. Er ist als Autor, Dozent und regelmäßig als Referent in seinen Beratungsschwerpunkten aktiv.
Dr. Stefan Lode
Rechtsanwalt, Wirtschafts-Mediator
Dr. jur. Stefan Lode leitet als Partner der Kanzlei WiTreu Legal - Rechtsanwälte Partnerschaft mbB das Büro Düsseldorf. Er berät und vertritt Unternehmen im Wirtschaftsrecht, bei der Internationalisierung und Geschäftserweiterung, im Wirtschaftsstrafrecht & Compliance. Er arbeitete in verschiedenen, zum Teil US-amerikanischen Kanzleien. Von 2005 bis etwa 2015 war er als Führungskraft in der Geschäftsleitung zweier Medienkonzerne im Bereich Marketing & Vertrieb und Development tätig, hat eigene Unternehmen mitgegründet und andere als Unternehmensberater begleitet. Neben der juristischen Expertise hat er so auch Erfahrungen in der Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung gesammelt.
GmbH-Geschäftsführer: Haftungsfalle Sozialrecht
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025