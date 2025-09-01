GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht
- Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers
- Rechtsfolgen
- Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: September 2025
Beschreibung
Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wird zwar steuerlich als Arbeitnehmer behandelt, arbeitsrechtlich jedoch nicht. Darüber hinaus ergeben sich aus seiner unabhängigen Stellung Sonderprobleme im Bereich des Sozialversicherungsrechts.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit dieser Broschüre über die Rechtsstellung des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers aus zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht.
Die Mandanten-Info-Broschüre zeigt, welchen Einfluss die Ausgestaltung der Satzung hinsichtlich der Einflussnahme auf die Geschicke der Gesellschaft auf die Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers hat. Unter Abwägung der verschiedenen Alternativen wird der jeweilige Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers ermittelt und dessen Auswirkungen erläutert.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
DATEV MyMarketing
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht
Erscheinungstermin: September 2025