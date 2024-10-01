In der Beratungspraxis von Unternehmen spielen sozialrechtliche Fragestellungen eine immer größere Rolle. Insbesondere die Fragen, wer ist mein Arbeitnehmer und für wen muss ich Sozialabgaben abführen, sind zu einem gefährlichen Haftungsthema geworden. Daneben müssen oft Beiträge in erheblichem Umfang nachgezahlt werden, was Unternehmen hart treffen kann.

Von der Rechtsprechung sind manche Bereiche mittlerweile zu einem Minenfeld geworden. Die von den Kapazitäten her stark aufgestockten Prüfstellen der Rentenanstalt suchen systematisch nach den Zündern.