GmbH-Geschäftsführer - Haftungsfalle Sozialrecht, 2. Auflage (E-Book)
- Aktuelle Entwicklungen – Topthemen bei sozialrechtlichen Prüfungen
- Typische Haftungsfallen, strafrechtliche Risiken
Erscheinungstermin: Oktober 2024
In der Beratungspraxis von Unternehmen spielen sozialrechtliche Fragestellungen eine immer größere Rolle. Insbesondere die Fragen, wer ist mein Arbeitnehmer und für wen muss ich Sozialabgaben abführen, sind zu einem gefährlichen Haftungsthema geworden. Daneben müssen oft Beiträge in erheblichem Umfang nachgezahlt werden, was Unternehmen hart treffen kann.
Von der Rechtsprechung sind manche Bereiche mittlerweile zu einem Minenfeld geworden. Die von den Kapazitäten her stark aufgestockten Prüfstellen der Rentenanstalt suchen systematisch nach den Zündern.
Bei größeren Missständen drohen Bußgeldsanktionen, der Geschäftsführer haftet unter Umständen persönlich und er sowie seine Führungskräfte machen sich strafbar.
Fünf Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Auflage gibt es eine aktualisierte und erweiterte 2. Auflage dieses Kompaktwissens. Die Autoren gleichen ihre Darstellung mit aktuellen Erfahrungen von Steuerkanzleien ab, deren Mandanten von Sozialversicherungsprüfungen betroffen sind. Ein weiteres Augenmerk wird verstärkt auf die Bußgeldvorschriften gerichtet.
Dr. Volker Schramm
Rechtsanwalt
Dr. jur. Volker Schramm ist Partner der Kanzlei WiTreu Legal - Rechtsanwälte Partnerschaft mbB in München. Nach einigen Jahren als Syndikus mit Prokura und Projektleiter für Akquisitionsfinanzierungen in einer großen Münchner Privatbank trat er in 2003 der Kanzlei bei. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, der Begleitung von Unternehmenstransaktionen und Familiengesellschaften und im Arbeitsrecht auf Arbeitgeberseite. Er ist als Autor, Dozent und regelmäßig als Referent in seinen Beratungsschwerpunkten aktiv.
Dr. Stefan Lode
Rechtsanwalt, Wirtschafts-Mediator
Dr. jur. Stefan Lode leitet als Partner der Kanzlei WiTreu Legal - Rechtsanwälte Partnerschaft mbB das Büro Düsseldorf. Er berät und vertritt Unternehmen im Wirtschaftsrecht, bei der Internationalisierung und Geschäftserweiterung, im Wirtschaftsstrafrecht & Compliance. Er arbeitete in verschiedenen, zum Teil US-amerikanischen Kanzleien. Von 2005 bis etwa 2015 war er als Führungskraft in der Geschäftsleitung zweier Medienkonzerne im Bereich Marketing & Vertrieb und Development tätig, hat eigene Unternehmen mitgegründet und andere als Unternehmensberater begleitet. Neben der juristischen Expertise hat er so auch Erfahrungen in der Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung gesammelt.
Erscheinungstermin: Oktober 2024