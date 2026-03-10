Deshalb werden die Projektpartner die Anwendbarkeit moderner Quanten- und quanten-inspirierter Algorithmen auf dieses Problem systematisch analysieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Nutzung verschiedener Reduktionsmethoden, insbesondere der Quantenschaltkreis-Dekomposition. Ein Vorteil ist, dass das Team auf bereits erzielten Forschungsergebnissen aufsetzen kann. Mit Fraunhofer IIS arbeitete DATEV schon im Projekt „Quantum-enabling Services und Tools für industrielle Anwendungen“ – kurz QuaST – erfolgreich zusammen. Hier wurden Reduktions- und Dekompositionsmethoden entwickelt, um große Probleme auf Quantencomputern in kleinere zu splitten, zu lösen und zurückzuskalieren. Diese Ergebnisse liefernnun eine hervorragende Basis, um die aktuellen Fragestellungen anzugehen.

Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Martin Braun bei DATEV wenden.

