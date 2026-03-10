Nürnberg, 10. März 2026: Wie sich die Möglichkeiten des Quantencomputings auf die Datensicherheit auswirken, untersucht das kürzlich gestartete Forschungsprojekt VerQueRD. Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS und der infoteam Software AG analysiert die DATEV eG darin konkret den Einfluss der fortschreitenden Entwicklung von Quantencomputing-Hardware auf heutige Verschlüsselungsmethoden. Ziel des vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderten Vorhabens ist es, die sich abzeichnenden Risiken einschätzen und daraus Handlungsempfehlungen für die Datensicherheit der Zukunft abzuleiten. Dazu setzt das Projektteam auf die Entwicklung innovativer methodischer Ansätze, die kritische Evaluierung bestehender Verfahren und praxisnahe Experimente auf realen Quantenrechnern.
Das Akronym des Projektnamens steht für „Verschlüsselung brechen mittels Quanten-Reduktions- und Dekompositionsmethoden“. Neben dem Verständnis, welche Methoden wie eingesetzt werden können, um gängige Verschlüsselungsmethoden auszuhebeln, geht es dabei vor allem darum abzuschätzen, wann diese Bedrohung zur realen Gefahr werden kann. Dazu untersuchen die Projektpartner unter anderem die Möglichkeiten aktueller noch nicht leistungsstarker Quantencomputer (NISQ-Technologien) bei der Beschleunigung der Primfaktorzerlegung. Deren Schwierigkeit ist für die heute eingesetzten kryptografischen Verfahren essenziell. Vereinfacht erklärt, bauen sie größtenteils auf dem Phänomen auf, dass die Multiplikation von Primzahlen einfach ist, sich damit also schnell ein kryptischer Schlüssel erzeugen lässt. Die Umkehrfunktion, die zu berechnen ist, um die Verschlüsselung zu brechen, stellt dagegen eine hochkomplizierte mathematische Aufgabe dar.
Deshalb werden die Projektpartner die Anwendbarkeit moderner Quanten- und quanten-inspirierter Algorithmen auf dieses Problem systematisch analysieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Nutzung verschiedener Reduktionsmethoden, insbesondere der Quantenschaltkreis-Dekomposition. Ein Vorteil ist, dass das Team auf bereits erzielten Forschungsergebnissen aufsetzen kann. Mit Fraunhofer IIS arbeitete DATEV schon im Projekt „Quantum-enabling Services und Tools für industrielle Anwendungen“ – kurz QuaST – erfolgreich zusammen. Hier wurden Reduktions- und Dekompositionsmethoden entwickelt, um große Probleme auf Quantencomputern in kleinere zu splitten, zu lösen und zurückzuskalieren. Diese Ergebnisse liefernnun eine hervorragende Basis, um die aktuellen Fragestellungen anzugehen.
Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Martin Braun bei DATEV wenden.