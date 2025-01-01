Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist essenziell. Wir bekommen dadurch neue Impulse, bauen Kompetenzen für die Zukunft auf und können neuen Technologien früh erschließen. Wir kooperieren beispielsweise mit Hochschulen wie der FAU Erlangen-Nürnberg im Rahmen des Robert Mayr-Seminars oder der Steinbeis Hochschule, aber auch mit Fraunhofer Instituten oder nehmen an verschiedenen Initiativen des das Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMBF) teil.