Den Wandel proaktiv gestalten
Der Berufsstand steht vor tiefgreifenden Veränderungen, geprägt durch neue Marktbedingungen, steigende Regulatorik und dynamische technologische Entwicklungen. DATEV begleitet diesen Wandel aktiv: mit Weitblick, Forschung und konkreten Innovationsinitiativen, die Kanzleien schon heute auf die Anforderungen von morgen vorbereiten.
Trends erkennen und bewerten
Um Zukunftschancen nutzbar zu machen, beobachten wir über den DATEV Tech Trend Radar kontinuierlich Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. So bereiten wir den Berufsstand gezielt auf Herausforderungen wie Fachkräftemangel, steigende Regulatorik oder die Konvergenz von Finance, Risk und Tax vor. Themen wie KI, Cloud-Angebote, Cybersecurity, Predictive Analytics, Datensouveränität, Prozessoptimierung und Kollaborationslösungen stehen dabei im Mittelpunkt.
Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschung
Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist essenziell. Wir bekommen dadurch neue Impulse, bauen Kompetenzen für die Zukunft auf und können neuen Technologien früh erschließen. Wir kooperieren beispielsweise mit Hochschulen wie der FAU Erlangen-Nürnberg im Rahmen des Robert Mayr-Seminars oder der Steinbeis Hochschule, aber auch mit Fraunhofer Instituten oder nehmen an verschiedenen Initiativen des das Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMBF) teil.
Lab und Inkubator: Experimente mit Zukunft
In unserem DATEV-Lab und im Inkubator loten wir Chancen und Risiken neuer Geschäftsmodelle frühzeitig aus. Erste Proof-of-Concepts entstehen in interdisziplinären Teams, oft in Kooperation mit Start-ups und Forschungseinrichtungen. Daraus entwickeln wir Prototypen und begleiten diesebis zur Marktreife, und das immer in enger Einbindung unserer Kunden. So werden Zukunftsthemen wie Zukunftsthemen wie die Konvergenz von Finance, Risk und Tax, Payment, Wallet-Lösungen, Datenverfügbarkeit, KI-Experimente oder sogar das Metaverse praxisnah erprobt.
Innovationsmanagement als Klammer
Unser Innovationsmanagement ist entlang des gesamten Prozesses tätig und schafft die Rahmenbedingungen, dass aus Ideen tragfähige Lösungen werden können: Es erhöht die Transparenz, unterstützt Ideengeber und eröffnet durch verschiedene, gezielt eingesetzte Formate Freiräume für Kreativität und unternehmerisches Denken, wie bspw. mit dem Intrapreneurship-Programm. Damit sichern wir, dass die besten Ideen nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt werden – für eine starke Zukunft des Berufsstands.