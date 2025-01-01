In welcher Form die Mitteilung erfolgen muss, finden die Verantwortlichen in den jeweiligen Gesetzen und Verordnungen. Ist keine besondere Regelung enthalten, bedeutet das: Die Vorschriften müssen im Betrieb an geeigneten Stellen zur Einsicht bereitgestellt werden. Dies kann durch Auslegen, Aushängen oder Bekanntmachung geschehen. Dabei müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sein, die Informationen während ihrer Anwesenheit ohne die Hilfe Dritter und unbeaufsichtigt zu konsumieren.

Beschäftigt ein Unternehmen ausländische Arbeitskräfte ohne Deutschkenntnisse, kann daher eine zusammenfassende Übersetzung notwendig werden. Dies entspricht der Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Eine grundsätzliche Pflicht zur Übersetzung in eine oder mehrere Fremdsprachen besteht jedoch nicht.

Als geeignete Stellen betrachtet der Gesetzgeber zum Beispiel Arbeits-, Aufenthalts- und Pausenräume. Ein Klassiker für Bekanntmachungen jeder Art ist zudem das sogenannte Schwarze Brett. Auch eine Kantine oder das Betriebsratsbüro eignen sich zur Bereitstellung der Mitteilungen. Wichtig ist, dass die Arbeitnehmer die Regelungen bei Interesse und Bedarf ohne großen Aufwand einsehen können. Erschwernisse wie ein Aushang im Büro des Vorgesetzten oder in abgelegenen Räumen sind daher unzulässig.