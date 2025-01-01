Jenseits dieser speziellen Verwendung der Begrifflichkeiten regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) die gesetzliche Gewährleistung in einer Paragrafenfolge ausgehend von § 434. Dort hat der Gesetzgeber niedergelegt, dass jemand, der eine Sache kauft, Anspruch darauf hat, diese mangelfrei zu erwerben. Was ein Sachmangel ist, regelt zunächst § 434 und unterscheidet dabei zwischen objektiven und subjektiven Anforderungen. Im B2B-Bereich spielen vor allem letztere eine Rolle, da es hier um vertraglich Vereinbartes geht, was bei Abweichung zu Gewährleistungsansprüchen führt.

So kann in diesen Fällen ein Mangel dann gegeben sein, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage- und Installationsanleitungen, übergeben wurde. Zu der Beschaffenheit nach BGB gehören Art, Menge, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität und sonstige Merkmale der Sache, für die die Parteien Anforderungen vereinbart haben.

Ein explizit als solches bezeichnetes Gewährleistungsrecht gibt es im Gesetz nicht, sondern es ergibt sich aus dem weiteren systematischen Aufbau der Folgeparagrafen: So listet § 437 die Rechte des Käufers bei Mängeln auf. Danach kann dieser Nacherfüllung verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Gegebenenfalls stehen ihm auch Schadenersatz oder der Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu.