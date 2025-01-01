Über die tatsächlichen, jeweils konkret geltenden Stichtage erhalten Mitarbeiterinnen über Mutterschutzrechner etwa der gesetzlichen Krankenkassen online Auskunft. Diese Rechner geben nach Eintrag des errechneten Geburtstermins erste und letzte Arbeitstage aus und helfen bei der Mutterschutz-Berechnung. Bei manchen dieser Tools ist es auch möglich, die Höhe der individuellen Entgelte während des Mutterschutzes zu berechnen.

Unabhängig davon gilt während der gesamten Schwangerschaft ein Nachtarbeitsverbot, auch Feiertags- und Sonntagsarbeit ist untersagt. Zudem greift eine Reihe von gesundheitsschutzrelevanten Einschränkungen, etwa beim Umgang mit toxischen Substanzen oder Akkordarbeit. Eine Kündigung ist sowohl während der Schwangerschaft, bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung in der Regel unzulässig.

Wichtig ist auch, dass alle schwangeren Frauen Mutterschutz genießen – unabhängig von der Form der Beschäftigung oder der Art des Arbeitsverhältnisses. Die Regelungen zum Mutterschutz gelten auch für Mitarbeiterinnen in Teilzeit, in beruflicher Ausbildung, geringfügig Beschäftigte oder Pflichtpraktikantinnen. Mutterschaftsgeld: gesetzlich klar