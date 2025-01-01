Nicht immer hält die Begeisterung über einen Kauf oder eine Bestellung bei Kundinnen und Kunden jedoch an. In solch einem Fall stellt sich oft die Frage, ob sie ihren Auftrag trotz erhaltener Auftragsbestätigung widerrufen können. Für Unternehmen kommt es dann darauf an, ob ihr Vertragspartner Geschäftskundin oder Verbraucher ist. Denn die gesetzlichen Widerrufs- und Rückgaberechte gelten nicht im B2B-Bereich. Haben Anbieterinnen und Anbieter in ihren AGB keine Regelung zum Widerruf getroffen, können sie auf Erfüllung des Auftrags bestehen. Je nach Art der Geschäftsbeziehung kann ein Entgegenkommen aus Kulanz aber angeraten sein.

Anders sieht es aus, wenn Käuferinnen und Käufer im B2C-Geschäft einen Auftrag nach Erhalt der Auftragsbestätigung widerrufen. Hier gilt ein Widerrufsrecht für Käufe über Internet, Telefon oder per Brief sowie bei sogenannten Haustürgeschäften. Auch Bauverträge, Versicherungsverträge, Kreditverträge und Verträge mit Ratenlieferung können Verbraucher widerrufen. Dafür haben sie in der Regel 14 Tage Zeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Die Frist läuft ab dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen über das Widerrufsrecht informiert – also meist mit Vertragsabschluss.

Allerdings sieht der Gesetzgeber auch im Endkundengeschäft Ausnahmen vom Widerrufsrecht vor. Dazu gehören zum Beispiel Bestellungen in Maßanfertigung sowie Käufe von Lebensmitteln oder versiegelten Waren. Unzulässig ist außerdem, wenn Auftraggeber mit einem Widerruf gezielt tricksen wollen. So schützt der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung Handwerker vor einem Modell, bei dem Kunden einen Tag nach Erhalt des Angebots den Auftrag bestätigen und dann später widerrufen. Nach Einschätzung der Richter bleibt den Verbrauchern durch den zeitlichen Abstand aber ausreichend Zeit zur Überlegung, sodass damit die Voraussetzung für ein Haustürgeschäft entfällt.