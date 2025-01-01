Wie immer in der Kommunikation steht auch beim Eventmarketing die Idee an erster Stelle. Dabei ist es wichtig, dass sie zu den Unternehmenszielen passt und auch die Zielgruppen anspricht. Zu prüfen ist außerdem, ob sie in einem angemessenen Rahmen umsetzbar ist. Falls in einer Branche besondere Richtlinien in Bezug auf Werbung gelten, müssen Unternehmen auch darauf einen Blick werfen.

Im nächsten Schritt entwickeln sie dann ein schlüssiges Konzept. Darin bestimmen sie passend zu ihrem Ziel den Charakter der Veranstaltung. Dieser kann informativ oder unterhaltend sein. Darauf abgestimmt legt das Unternehmen die Eventinhalte fest.

Stehen die Inhalte fest, folgen als nächste Phasen die umfassende Planung und die Durchführung. Bei der Planung geht es vor allem um die weitere Ausarbeitung und Feinabstimmung. Gefragt sind kreative Ideen, die das Event zu einem besonderen Erlebnis für die Teilnehmer machen. Dazu gehören auch begleitende Elemente wie ein Rahmenprogramm oder die Verpflegung. Sobald diese Planungsphase abgeschlossen ist, beginnt die Organisation. Werden externe Dienstleister für das Event benötigt, müssen die Verantwortlichen in der Phase der Durchführung erst einmal Angebote einholen. Außerdem sind intern und bei Bedarf auch extern Termine abzustimmen. Hinzu kommt die Planung von Kommunikationsmaßnahmen.

Nach dem Event bildet die Nachbereitung schließlich den Abschluss. Das Controlling zeigt die positiven Punkte und weist auf hoffentlich wenige bis keine negativen hin. Auf diese Weise ermitteln Unternehmen, ob die Veranstaltung den gewünschten Erfolg gebracht hat. Außerdem erkennen sie dadurch mögliches Verbesserungspotenzial für geplante Folgeveranstaltungen.