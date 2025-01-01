Beim Business Continuity Management handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz. Die Abkürzung dafür lautet BCM. Dabei gilt es, sämtliche Risiken für ein Unternehmen zu identifizieren, deren Auswirkungen zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. So kommt es zunächst darauf an herauszufinden, was die wichtigen Geschäftsprozesse sind. Daraus ergibt sich schließlich, welche Aktivitäten bei Eintritt einer Krise unbedingt weiterlaufen müssen. Ist dies geklärt, können die Verantwortlichen in nächsten Schritt Maßnahmen erarbeiten, die die Geschäftskontinuität sicherstellen.

Zuständig für das BCM ist grundsätzlich die Führungsebene des Unternehmens. Allerdings werden regelmäßig weitere Ansprechpartner in die Umsetzung eingebunden. Denn wirken kann das Business Continuity Management nur, wenn es alle Ebenen und Bereiche einbezieht. Dabei kommt es darauf an, ihnen umfassende Instrumente an die Hand zu geben. Dazu zählen sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch solche, die bei Auftreten des Krisenfalls unmittelbar zum Einsatz kommen. Mit Blick auf das volatile und komplexe Geschäftsfeld sind dabei zudem regelmäßige Anpassungen nötig.

Aufgrund der Bedeutung für die Gesamtwirtschaft ist Business Continuity Management inzwischen für einige Betriebe gesetzlich vorgeschrieben. Dies betrifft Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Energie und Gesundheitswesen. Für sie gelten strenge regulatorische Anforderungen, die zum Beispiel in den DORA– und KRITIS-Verordnungen festgelegt sind. Wer die Vorgaben nicht einhält, muss mit Sanktionen rechnen. Als fahrlässige Versäumnisse wurden dabei von Gerichten schon die mangelnde Vorbereitung und die mangelnde Planung eingestuft.