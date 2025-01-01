Praktikanten einstellen – das bietet Unternehmen eine ganze Reihe von Vorteilen: Sie empfehlen sich als Arbeitgeber, sie können Fachkräfte aus dem Ausland für sich interessieren und testen ganz unverbindlich die Passung von potenziellen Arbeitnehmern. Praktikanten sind aber nicht nur selbst potenzielle zukünftige Fachkräfte, sondern gleichzeitig auch Botschafter für das Unternehmen.

Die Erfahrungen, die sie während ihres Praktikums sammeln, beeinflussen maßgeblich ihr Bild von der Firma. Daher kann ein positives Praktikumserlebnis nicht nur einen einzigen neuen Bewerber begeistern, sondern gleichzeitig als Multiplikator wirken. Dafür ist es aber entscheidend, Praktikanten sorgfältig auszuwählen und ein positives Arbeitsumfeld für sie zu schaffen. Außerdem sind die Regelungen, die Arbeitgeber beachten müssen, die Praktikanten einstellen wollen, komplex. Das betrifft insbesondere den Bereich der Sozialversicherung. Denn während zwar grundsätzlich jede Firma einen Praktikumsplatz anbieten darf, beginnt bereits bei der Frage der Vergütung die Differenzierung: Handelt es sich um ein Pflichtpraktikum? Oder um ein freiwilliges Praktikum? Für das Schülerpraktikum beispielsweise, das in der Regel fester Bestandteil der Ausbildung ist, gelten andere Regelungen als bei freiwilligen Praktika. Abhängig von der Höhe der Vergütung gelten in der Folge unterschiedliche sozialversicherungsrechtliche Regelungen.