Eine solide Buchführung trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei, sie muss dafür aber auch durchgehend und genau erfolgen. Mit einer akkuraten Buchhaltung erhöht sich die Chance, am Ende des Jahres Geld vom Finanzamt zurückzuerhalten. Außerdem lassen sich durch eine sinnvoll strukturierte Buchführung Prognosen erstellen und Einsparpotenziale aufdecken.

Buchführungsprogramme, wie DATEV sie anbietet, helfen Ihnen, den Überblick über alle Ausgaben und Einnahmen zu behalten. Basiert das Buchführungsprogramm zudem auf einer Cloud bzw. wird über den Browser angesteuert, spart dies zusätzlich Zeit. Denn dadurch lässt sich die Buchführung ortsunabhängig ausführen. Außerdem kann man durch ein entsprechendes Softwarepaket auch Voranmeldungen zur Umsatzsteuer oder Online-Banking durchführen. Für die Online-Buchführung benötigen Sie also lediglich ein entsprechendes Buchführungsprogramm, ein internetfähiges Endgerät und eine verlässliche Internetverbindung.

Im besten Fall wird nicht nur die Buchführung vom Programm erledigt, sondern auch andere kaufmännische Prozesse im Unternehmen werden unterstützt.

Besonders praktisch: Belege wie Quittungen und Rechnungen lassen sich digitalisieren und im persönlichen Account speichern. Das macht Reihen von Aktenordnern zumindest zum Teil überflüssig. Entsprechende Dokumente werden einfach mit dem Scanner eingelesen oder mit dem Smartphone abfotografiert. Die Buchführungssoftware ist mit einem Texterkennungsprogramm ausgestattet, das den Inhalt der Belege problemlos erfasst. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass Details wie das Datum, der Rechnungs- und Umsatzsteuerbetrag usw. nicht händisch eingegeben werden müssen. Diese Informationen werden automatisch vom Programm abgespeichert und für die spätere Bilanzierung herangezogen.

Über die Cloud werden zudem alle Finanzbuchhaltungsdaten gebündelt an einem Ort verwahrt. Dafür werden alle Daten auf mit dem Buchhaltungsprogramm verbundenen Servern gesammelt und gespeichert. Auf diese Weise müssen sich Unternehmen nicht mehr selbstständig um die Sicherung ihrer Unterlagen kümmern. Ihre Buchführung lässt sich mit unserer Software problemlos an Ihre betrieblichen Bedürfnisse anpassen. Dank der Software haben Sie zudem in kürzester Zeit alle Unterlagen zur Gewinnermittlung für das Finanzamt zusammen.