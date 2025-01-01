Der Jahresabschluss schließt die Buchführung des kaufmännischen Geschäftsjahres von Einzelunternehmen und Personengesellschaften ab. Im engeren Sinn weist der Jahresabschluss das Geschäftsergebnis aus und zeigt an, ob ein Unternehmen erfolgreich gewirtschaftet hat und wie sich das Betriebsvermögen zusammensetzt. Ohne den Jahresabschluss ist die Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht möglich. Im Handelsgesetzbuch (HGB) sind die dafür relevanten rechtlichen Bestimmungen aufgeführt. Für international agierende Unternehmen gelten des Weiteren die Rechnungslegungsvorschriften International Financial Reporting Standards (IFRS) und International Accounting Standards (IAS). Für Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Markt tätig sind, gelten die United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).

Auch Kapitalgesellschaften sind dazu verpflichtet, einen Jahresabschluss zu erstellen, der um einen Anhang zu erweitern ist. Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften sind darüber hinaus verpflichtet, einen Lagebericht des Unternehmens anzufertigen.

Kleine Unternehmen und Freiberufler müssen keinen Jahresabschluss vorlegen, sondern sie weisen ihre Einnahmen und Ausgaben in der Regel in einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) nach.

Zum Jahresabschluss gehören die Bilanz , der eine detaillierte Bilanzanalyse vorangeht, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Gesetzgeber unterscheidet hierbei zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften wie AG oder GmbH.

Die Bilanz stellt Aktiva (Vermögen) und Passiva (Kapital) gegenüber, sie gibt also Auskunft über die Vermögens- und Finanzlage eines Unternehmens. Die GuV beschäftigt sich hingegen mit der Ertragslage und setzt dafür die Aufwendungen und Erträge ins Verhältnis.

Nur wenn der Jahresabschluss beide Teile enthält und diese keine Mängel aufweisen, gilt er als ordnungsmäßig – der Jahresabschluss muss also den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bzw. den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung (GoBil) entsprechen.

Der Jahresabschluss hat folgende zentrale Funktionen: