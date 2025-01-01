Die Kapitalflussrechnung ist für Konzernabschlüsse börsennotierter Unternehmen bereits gesetzlicher Pflichtbestandteil des Jahresabschluss , ansonsten wird sie häufig freiwillig angewendet. Die Kapitalflussrechnung zeigt als Cashflow-Rechnung die Zahlungsströme der Abrechnungsperiode (Ein- und Auszahlungen) lückenlos auf.

Kapitalflussrechnung: Aufbau des Netto-Cashflows in drei Stufen

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

+ Cashflow aus Investitionstätigkeit

+ Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

= Netto-Cashflow

Damit ergibt sich die Änderung der Finanzmittel im betreffenden Geschäftsjahr (genauer gesagt: die Nettoveränderung des Finanzmittelfonds = der Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten). Diese Berechnung ist unter anderem eine der Leistungen des Steuerberaters. Falls Sie noch nicht mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, können Sie DATEV SmartExperts nutzen.

Im zweiten Teil der Kapitalflussrechnung wird die Verwendung von Zahlungsmitteln für Investitionen sowie die Vereinnahmung aus Anlagenverkäufen dargestellt. Dabei wird in Ein- und Auszahlungen sowie in Sachanlagen, immateriellen Anlagen und Finanzanlagen getrennt.