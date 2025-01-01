Bei der Kosten- und Leistungsrechnung – kurz KLR genannt – handelt es sich um das interne Rechnungswesen. Bekannt ist sie auch unter den Bezeichnungen Kosten- und Erlösrechnung oder Betriebsergebnisrechnung. Dabei handelt es sich um eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Denn mithilfe einer KLR bekommen Unternehmerinnen und Unternehmer einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage. Außerdem liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die Berechnungsgrundlage für marktfähige Stundensätze und Preise.

Die KLR richtet ihren Fokus auf die Kosten und Leistungen eines Unternehmens, die mit der innerbetrieblichen Leistungserstellung zusammenhängen. Dabei erfasst sie sämtlichen Aufwand, der intern zum Beispiel durch die Produktion oder den Einsatz von Ressourcen entsteht. Denn genau wie die Zahlungen an externe Geschäftspartner führen auch diese Positionen im Unternehmen zu Kosten.