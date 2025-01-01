Glinicke ist eine inhabergeführte mittelständische Unternehmensgruppe und in den Bereichen Automobilwirtschaft, Immobilienwirtschaft und Leasing tätig.

Die Firma Glinicke ist ein Multimarken-Unternehmen und betreibt an ihren 14 Standorten insgesamt 26 Autohäuser.

Pro Jahr werden etwa 30.000 Autos verkauft und über 300.000 Werkstattdurchgänge verzeichnet. Das Unternehmen beschäftigt über 1.600 Mitarbeiter und setzt unter anderem das KfZ-Branchenpaket mit dem SKR51 ein.