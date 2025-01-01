Kundenstimme
Wir sind in den digitalen Prozessen - dank der DATEV - in unserer Branche führend. Und ich kann das Kfz-Branchenpaket der DATEV nur empfehlen.
— Ralf Schaub,
Geschäftsführer
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- Software für das Rechnungswesen (Link auf jeweilige Lösungsseite)
- Kostenrechnung classic
- Anlagenbuchführung
- Branchenpaket Kfz
- Lohn und Gehalt comfort
- Tool Liquiditätsvorschau
- Personal-Managementsystem classic
Eingesetzte Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern
- ELO Digital Office GmbH: ELO ECM Suite
- Reiner SCT: timeCard Zeiterfassung