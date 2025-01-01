Kundenstimme

 

Wir sind in den digitalen Prozessen - dank der DATEV - in unserer Branche führend. Und ich kann das Kfz-Branchenpaket der DATEV nur empfehlen.

— Ralf Schaub,
Geschäftsführer

Sehen Sie im Video,wie die Firma Glinicke die kaufmännischen Aufgaben mit den ganzheitlichen Lösungen von DATEV erledigt. Video ID 15.977

Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV

  • Software für das Rechnungswesen (Link auf jeweilige Lösungsseite)
  • Kostenrechnung classic
  • Anlagenbuchführung
  • Branchenpaket Kfz
  • Lohn und Gehalt comfort
  • Tool Liquiditätsvorschau
  • Personal-Managementsystem classic

Eingesetzte Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern

  • ELO Digital Office GmbH: ELO ECM Suite
  • Reiner SCT: timeCard Zeiterfassung