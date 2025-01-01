Nach einem sorgfältigen internen Auswahlverfahren entschied sich die Gemeinde Mötzingen für das umfassende Softwarekonzept von DATEV. Dabei kam vor allem DATEVkommunal als Komplettlösung für das Finanzwesen zum Einsatz.

Die DATEV-Software erfüllt alle Anforderungen der kommunalen Doppik nach NHKR Baden-Württemberg und überzeugte durch ihre intuitive Bedienung sowie die nahtlose Integration aller relevanten Prozesse. Gemeinsam mit DATEV wurde ein maßgeschneiderter Projektplan entwickelt, abgestimmt auf die personellen und fachlichen Ressourcen der Gemeinde. So gelang es, die Umstellung termingerecht zum 01.01.2018 umzusetzen – inklusive vollständiger Datenmigration aus dem Altsystem sowie der reibungslosen Abwicklung von Bescheiden, Mahnungen und Zahlläufen.

Mit der Einführung der DATEV-Lösung erfüllt die Gemeinde Mötzingen die gesetzlichen Anforderungen der kommunalen Doppik zuverlässig und gesetzeskonform. Die vollständige Integration der Software ermöglichte einen durchgängigen, fehlerarmen Prozess – ganz ohne Unterbrechungen der täglichen Abläufe. Bis heute profitiert die Verwaltung von mehr Effizienz in der kompletten Abwicklung des kommunalen Finanzwesens.