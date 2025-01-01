Steuern (Fusion/Trennung)

Bei einer Kanzleifusion beziehungsweise -trennung gibt es in Bezug auf die Steuerprogramme verschiedene Punkte zu beachten.

Expertisen (Fusion/Trennung)

Eine Kanzleifusion beziehungsweise -trennung hat auch Auswirkungen auf die Daten der Expertisensysteme. Diese Daten können aktuell nur von DATEV getrennt oder zusammengeführt werden.

Wirtschaftsberatung (Fusion/Trennung)

Bevor sich eine Kanzlei trennt beziehungsweise fusioniert, sollte der Mandantenbestand in der Wirtschaftsberatung gesichert werden.

Steuerkonto online (Fusion/Trennung)

Eine Kanzleifusion beziehungsweise -trennung hat Auswirkungen auf die Nutzung von Steuerkonto online.

Vollmachtsdatenbank (Fusion/Trennung)

Eine Umstrukturierung Ihrer Kanzlei hat direkte Auswirkungen auf die von Ihnen registrierte Vollmachtsdatenbank (VDB) und die darin erfassten Vollmachten sowie auf die verwendeten DATEV SmartCards.