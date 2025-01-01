In der Datenbank von Steuerkonto online sind lediglich die Informationen zum elektronischen Registrierungsantrag bzw. zu den Registrierungsdetails und die bisher abgerufenen Daten von der Finanzverwaltung gespeichert. Eine Übertragung der Daten in die Datenbank eines anderen Steuerberaters bewirkt keine Änderung der Rechte bei der Finanzverwaltung.

Die Berechtigung zur elektronischen Steuerkontoabfrage ist in den Systemen der Finanzverwaltung hinterlegt. Sie wurde von der Finanzverwaltung aufgrund der bei der Registrierung verwendeten Steuernummer und DATEV SmartCards erteilt.

Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick über die bestehenden Rechte und entscheiden Sie, welche Schritte durchgeführt werden müssen.