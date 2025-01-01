Zwei Personen im Büro beim Beratungsgespräch

DATEV SmartTransfer ist ein Online-Portal für den sicheren elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen zwischen Geschäftspartnern. Mit der Lösung können Sie E-Rechnungen wie gewohnt über Ihre Rechnungsschreibung erstellen und über DATEV SmartTransfer versenden. Darüber hinaus unterstützt DATEV SmartTransfer Sie bei der Automatisierung der Prozesse rund um die Ausgangsrechnung.

DATEV SmartTransfer ist insbesondere für Unternehmen, die große Datenmengen empfangen oder versenden und individuelle Anforderungen haben, geeignet. Dazu zählen z. B. der Empfang und Versand von besonderen Datensatzformaten oder verschiedenen Dokumententypen sowie die Anbindung an vor- und nachgelagerte Systeme. Darüber hinaus unterstützt DATEV SmartTransfer Sie bei der Automatisierung der Prozesse rund um die Ausgangsrechnung.

E-Rechungsausgang - SmartTransfer

E-Rechnungsausgang mit DATEV SmartTransfer im Überblick

Mit DATEV SmartTransfer können Sie einfach Geschäftsdokumente wie die E-Rechnung versenden:

  • Sie liefern mittels TRAFFIQX® Direct (eine xml-basierte Dateischnittstelle) die Daten in DATEV SmartTransfer ein, wo die Daten empfängergerecht in das gewünschte Format umgewandelt werden.
  • Sie liefern elektronische Rechnungsdaten (z.B. EDIFACT, XRechnung) ein und diese werden über DATEV SmartTransfer zugestellt.
  • Optional können Sie auch die Rechnung direkt an DATEV Unternehmen online für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei weiterleiten.

Ihre Vorteile

Versenden von Rechnungen ins europäische Ausland (z.B. Italien, Serbien, Luxemburg, Norwegen) über die gewünschten Zustellkanäle (z.B. Peppol)
Alle versendeten Belege lassen sich direkt an DATEV Unternehmen online übergeben, dort archivieren und in Buchungsvorschläge umwandeln.
Versenden von speziellen E-Rechnungsformaten möglich (z.B. EDIFACT und IDoc, SDI, Peppol BIS Billing 3.x)

Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung

DATEV SmartTransfer

Mit DATEV SmartTransfer können Sie E-Rechnungen wie gewohnt über Ihre Rechnungsschreibung erstellen und über DATEV SmartTransfer versenden. Darüber hinaus unterstützt Sie DATEV SmartTransfer bei der Automatisierung der Prozesse rund um die Ausgangsrechnung.

(Optional) DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online unterstützt Sie zusammen mit DATEV Belege online durchgehend - von der Rechnungsschreibung, dem Versand und der revisionssicheren Archivierung bis zur Verbuchung der Rechnung. Alles in einer Lösung - einfach und sicher. Sie und Ihre Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf dieselben digitalen Belege.

Mit Belege online können Sie die E-Rechnungen zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisionssicher archiviert werden. Eine einfach Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich.

