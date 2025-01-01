Die Erstellung und Verwendung von Aufnahmen für die unternehmensinterne Berichterstattung erfolgt auf Basis der Wahrnehmung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Dieser Verarbeitung können Sie jederzeit gemäß Art. 21 DS-GVO widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Standpersonal. Oder Sie wenden sich an unsere E-Mailadresse widerspruch@datvev.de.

Die Aufnahmen werden auch für die externe Berichterstattung verwendet. Dies umfasst die Webseite datev.de und auch Berichte auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn.

Mit der Veröffentlichung im Internet verliert DATEV die Kontrolle über die weitere Verwendung der Aufnahmen. LinkedIn behält sich eigene Nutzungsrechte an den eingestellten Informationen vor, die Datenschutzinformationen von LinkedIn sind hier (https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy) hinterlegt.

Die Veröffentlichung auf unserer Webseite und auf unseren Unternehmensaccounts auf LinkedIn erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, gerne gegenüber unserem Standpersonal, widerrufen. Oder Sie wenden sich an unsere E-Mailadresse widerspruch@datev.de.