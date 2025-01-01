Angaben zum datenschutzrechtlich Verantwortlichen nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO:
DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter obiger
Adresse datenschutz@datev.de
oder über telefonisch über 0911 / 319 – 0
Inhalt:
1. Zwecke der Verarbeitung
2. Empfänger
3. Beabsichtigte Übermittlung in ein Drittland
4. Speicherdauer
5. Betroffenenrechte
6. Praxisbeispiele
1. Zwecke der Verarbeitung
Die Erstellung und Verwendung von Aufnahmen für die unternehmensinterne Berichterstattung erfolgt auf Basis der Wahrnehmung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Dieser Verarbeitung können Sie jederzeit gemäß Art. 21 DS-GVO widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Standpersonal. Oder Sie wenden sich an unsere E-Mailadresse widerspruch@datvev.de.
Die Aufnahmen werden auch für die externe Berichterstattung verwendet. Dies umfasst die Webseite datev.de und auch Berichte auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn.
Mit der Veröffentlichung im Internet verliert DATEV die Kontrolle über die weitere Verwendung der Aufnahmen. LinkedIn behält sich eigene Nutzungsrechte an den eingestellten Informationen vor, die Datenschutzinformationen von LinkedIn sind hier (https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy) hinterlegt.
Die Veröffentlichung auf unserer Webseite und auf unseren Unternehmensaccounts auf LinkedIn erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, gerne gegenüber unserem Standpersonal, widerrufen. Oder Sie wenden sich an unsere E-Mailadresse widerspruch@datev.de.
2. Empfänger
Im Falle Ihrer Einwilligung behalten wir uns vor, Aufnahmen auf LinkedIn einzustellen.
3. Beabsichtigte Übermittlung in ein Drittland
LinkedIn unterliegt dem EU-US Trans-Atlantik Data Privacy Framework (TADPF), das nach dem Beschluss der EU ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellt.
4. Speicherdauer
Die Speicherdauer der Aufnahmen umfasst maximal 24 Monate.
5. Betroffenenrechte
Sie haben Rechte aus der DS-GVO auf Auskunft, Berichtigung,Löschung, Einschränkung sowie Datenübertragbarkeit gemäß Artt. 15-20 DS-GVO.
Sie haben das Recht sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Die für DATEV zuständige Behörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach.