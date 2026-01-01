Voraussetzung für die Nutzung der Portal-Funktionen (Bereitstellung von Dokumenten) sind die Registrierung und die Anmeldung bei der Benutzerverwaltung von Meine Arztdokumente. Diese befindet sich auf dem Webserver meine-arztdokumente.de. Folgende Daten können zur Nutzung gespeichert werden:

Kontaktdaten

E-Mailadresse

Mobilfunknummer

Sicherheitsschlüssel des Accounts

Bei der Nutzung von Meine Arztdokumente als registrierter Nutzer können zum Zwecke der Fehler- und Performanceanalyse, zur Verbesserung der Anwendung, im Rahmen der Kundenbetreuung sowie zum Nachvollzug durchgeführter Transaktionen die folgenden Nutzerinformationen erhoben werden:

vollständige IP-Adresse

Zeit der Anfrage sowie der Antworten

Betriebssystem und Browser

vorherige URL

übertragenes Datenvolumen

ausgeführte Transaktionen (URLs) und Funktionen

Fehlermeldungen der Authentisierungsverfahren und Anwendungen

Die nutzerspezifischen Detailinformationen werden maximal zwei Monate aufgehoben. Auswertungen dieser Daten finden ausschließlich zu o.g. Zwecken statt. Eine Zusammenführung der Daten mit anderen Datenquellen findet nicht statt.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der CIB und der DATEV eG (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO).