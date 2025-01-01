Bei diesen Veranstaltungen werden den Teilnehmern zwei ausgewählte Softwarelösungen aus dem DATEV-Marktplatz zu einem bestimmten Thema vorgestellt.

Nach einem allgemeinen Überblick zu aktuellen Themen rund um den DATEV-Marktplatz präsentieren Sie als DATEV-Marktplatz Partner im Rahmen einer Live-Demo in einem 20-minütigen Zeit-Slot Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der ergänzten DATEV-Lösung. Anschließend haben die Teilnehmer zehn Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen.

Ziel der Veranstaltung ist es, aus Kundensicht darzustellen, wie die DATEV-Marktplatzlösung in den gesamten Prozess eingebettet ist. So unterstützen Sie die Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen.