Bei diesen Veranstaltungen werden den Teilnehmern zwei ausgewählte Softwarelösungen aus dem DATEV-Marktplatz zu einem bestimmten Thema vorgestellt.
Nach einem allgemeinen Überblick zu aktuellen Themen rund um den DATEV-Marktplatz präsentieren Sie als DATEV-Marktplatz Partner im Rahmen einer Live-Demo in einem 20-minütigen Zeit-Slot Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der ergänzten DATEV-Lösung. Anschließend haben die Teilnehmer zehn Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen.
Ziel der Veranstaltung ist es, aus Kundensicht darzustellen, wie die DATEV-Marktplatzlösung in den gesamten Prozess eingebettet ist. So unterstützen Sie die Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen.
Key Facts
- Zielgruppe: überwiegend Kanzleien
- Online-Veranstaltung von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr
- Ca. 40 bis 70 Teilnehmer
- Zwei DATEV-Marktplatz Partner je Veranstaltung
- Kostenfreie Beteiligung
Agenda
Ab 9:30 Uhr | Technikcheck für Markplatz Partner mit Moderator
10:00 Uhr bis 10:15 Uhr | Überblick DATEV-Marktplatz und Prozess aus Kundensicht
10:15 Uhr bis 10:45 Uhr | Vorstellung DATEV-Marktplatz Partnerlösung 1
10:45 Uhr bis 11:15 Uhr | Vorstellung DATEV-Marktplatz Partnerlösung 2
Ab 11:15 Uhr | Feedbackrunde mit Moderator
Sie möchten teilnehmen?
Weitere Infos zur Veranstaltung
FAQ
Wie setzt sich die Zielgruppe der Veranstaltung zusammen?
Die Veranstaltung besuchen überwiegend Steuerberatungskanzleien, die sich über Marktplatz-Lösungen informieren wollen. Die Zielgruppe wird bei DATEV-Marktplatzlösungen mit der Hauptzielgruppe „Unternehmen“ ergänzt durch Unternehmen, die ihre Zusammenarbeit mit Steuerberatungen digital gestalten wollen. Zusätzlich nehmen an der Veranstaltung auch immer vereinzelt DATEV-Vertriebspartner (DATEV Channel Partner) teil.
Die Steuerberatungskanzleien können erst am Anfang einer Anbindung von Marktplatz-Lösungen stehen oder schon viele Erfahrungen mit Schnittstellen haben.
Wie ist mein Präsentations-Slot aufgebaut?
Innerhalb eines 30-minütigen Zeitslots haben Sie die Möglichkeit, in den ersten 20 Minuten Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der ergänzten DATEV-Lösung vorzustellen. Anschließend können Ihnen die Teilnehmer innerhalb von zehn Minuten im direkten Austausch oder über den Chat Fragen stellen.
Bitte zeigen Sie im Rahmen einer Live-Demo Ihre Softwarelösung sowie den Datenaustausch mit DATEV und sehen Sie von einer langen Vorstellung Ihres Unternehmens ab.
Welche Kenntnisse soll der Referent mitbringen?
Aufgrund der fachlichen Inhalte legen wir hohen Wert darauf, dass ein Mitarbeiter Ihres Hauses die Session hält, der Erfahrungen mit der eigenen Lösung und mit der DATEV-Schnittstelle hat sowie mit den kompletten Prozessen der DATEV-Welt vertraut ist. Unterstützt wird Ihr Referent durch einen DATEV-Moderator, der die Anmoderation übernimmt und Sie bei der Beantwortung der Fragen unterstützt.
Welches Videokonferenztool wird bei der Online-Veranstaltung verwendet?
Die gesamte Veranstaltung findet über Teams statt. Die Login-Daten für die Veranstaltung erhalten Sie nach der Zusage zur Veranstaltung im Laufe des Organisationsprozesses. Bitte geben Sie die Einwahldaten nicht an Kunden weiter. Die Teilnehmer erhalten diese über die DATEV Shop-Seite nach der Anmeldung. Bitte informieren Sie uns im Vorfeld, falls Sie ein Video abspielen wollen.
Wird meine Präsentation aufgezeichnet?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Präsentation bei der Veranstaltung aufzeichnen zu lassen. Bitte füllen Sie hierfür dieses Formular aus.
Nach der Veranstaltung stellen wir Ihnen die Videoaufzeichnung zur Veröffentlichung bereit. Bitte senden Sie uns anschließend den Link zur Aufzeichnung zu, damit wir diesen auf Ihrer DATEV-Marktplatzseite einbinden können.
Wie kann ich mich nach der Session mit den Teilnehmern vernetzten?
Nach der Veranstaltung wird an alle Teilnehmer eine Nachfass-E-Mail versendet. Bitte stellen Sie uns hierfür spätestens eine Woche vor der Veranstaltung eine Verlinkung auf Ihre Homepage zur Verfügung, über die Sie weiterführende Infos zur Veranstaltung oder zur Partnerschaft mit DATEV veröffentlicht haben. Darüber hinaus wird das Kontaktformular der DATEV-Marktplatzseite in der Nachfass-E-Mail für weitere Rückfragen verlinkt.
Die Teilnehmerdaten können wir Ihnen aus Datenschutzgründen leider nicht zur Verfügung stellen.
Wie wird die Veranstaltung vermarktet?
Die Einladung zur Veranstaltung wird über DATEV versendet. Darüber hinaus wird über verschiedene Kanäle, wie Social Media, zur Veranstaltung kommuniziert und geworben. Auch Sie können die Veranstaltung vermarkten und interessierte Kunden auf die Anmeldung über den DATEV Shop verweisen.