Die DATEV-Marktplatz Expo online stellt ausgewählte Partnerlösungen aus dem DATEV-Marktplatz vor.

Das Veranstaltungsformat wird vom DATEV-Partnermanagement organisiert. Für die Veranstaltung ausgewählte Partner stellen anhand einer Live-Demo in 30-minütigen Sessions ihre Lösungen im Zusammenspiel mit den ergänzenden DATEV-Lösungen den teilnehmenden DATEV-Kunden vor. Pro Zeit-Slot werden parallellaufende Sessions angeboten. Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Partnerlösungen näher zu bringen, welche bei der Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen unterstützen. Die Teilnehmer können selbst entscheiden, welche Vorträge sie gerne besuchen möchten.

Wir bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihre Lösungen an einem virtuellen Messestand in einem zusätzlichen Zeitslot zu präsentieren. Bei einem Ausstellerstand gibt es die Möglichkeit weitere virtuelle Räume und einen Chat anzulegen sowie Präsentationsunterlagen oder Videos zu hinterlegen.