Die DATEV-Marktplatz Expo online stellt ausgewählte Partnerlösungen aus dem DATEV-Marktplatz vor.
Das Veranstaltungsformat wird vom DATEV-Partnermanagement organisiert. Für die Veranstaltung ausgewählte Partner stellen anhand einer Live-Demo in 30-minütigen Sessions ihre Lösungen im Zusammenspiel mit den ergänzenden DATEV-Lösungen den teilnehmenden DATEV-Kunden vor. Pro Zeit-Slot werden parallellaufende Sessions angeboten. Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Partnerlösungen näher zu bringen, welche bei der Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen unterstützen. Die Teilnehmer können selbst entscheiden, welche Vorträge sie gerne besuchen möchten.
Wir bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihre Lösungen an einem virtuellen Messestand in einem zusätzlichen Zeitslot zu präsentieren. Bei einem Ausstellerstand gibt es die Möglichkeit weitere virtuelle Räume und einen Chat anzulegen sowie Präsentationsunterlagen oder Videos zu hinterlegen.
Key Facts
- Kanzleien, Unternehmen, DATEV-Channel Partner und DATEV-Mitarbeitende
- Online-Tagesveranstaltung
- Kostenfreie Beteiligung
- rund 850 Teilnehmende
- ca. 70 teilnehmende Partner pro Veranstaltung
Termine und Agenda
Termine
- 16.06.26
- 12.11.26
Agenda
folgt
FAQ
Welche Tools werden bei der Online-Veranstaltung eingesetzt?
Die Veranstaltung findet über die Online Plattform Zoom Events statt. Die Logindaten für die Veranstaltung erhalten Sie nach der Zusage zu der Veranstaltung im Laufe des Organisationsprozesses. Eine Einführung in das Tool erhalten Sie in einem Briefing Termin.
Eine DATEV-seitige Aufzeichnung Ihrer Session ist möglich, falls Sie bei keiner bisherigen DATEV-Veranstaltung ein Video erhalten haben. Wir werden Sie darüber gesondert informieren.
Wie setzt sich die Zielgruppe der Veranstaltung zusammen?
- Unternehmen, die Ihre Zusammenarbeit mit Steuerberatungen digital gestalten wollen.
- Kanzleien (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung), die sich über Marktplatz-Lösungen informieren wollen.
Beide Zielgruppen können erst am Anfang der Anbindung von Marktplatz-Lösungen sein oder schon viel Erfahrungen mit Schnittstellen haben. Zudem nehmen DATEV-Channel Partner an der Veranstaltung teil.
Wie ist meine Session aufgebaut?
In einer 30-minütigen Session haben Sie die Möglichkeit, in 20 Minuten Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der DATEV-Lösung vorzustellen. Anschließend können Ihnen die Teilnehmer 10 Minuten lang offene Fragen stellen.
WICHTIG: Bitte sehen Sie von einer langen Vorstellung Ihres Unternehmens ab und fokussieren Sie sich auf eine Live-Demo in der Sie Ihre Lösung und den Datenaustausch über die Schnittstelle präsentieren.
Für die Beantwortung von Fragen haben Sie die Möglichkeit, uns vorab zwei Fragen zur Verfügung zu stellen. Diese kann Ihnen der Moderator stellen, falls die Zeit für die Beantwortung der Fragen nicht ausgeschöpft wird.
Welche Kenntnisse soll der Referent mitbringen?
Aufgrund der fachlichen Inhalte legen wir hohen Wert darauf, dass ein Mitarbeiter Ihres Hauses die Session hält. Er sollte Erfahrungen mit der eigenen Lösung wie auch der DATEV-Schnittstelle und den kompletten Prozessen in die DATEV-Welt haben.
Unterstützt wird Ihr Referent durch einen DATEV-Moderator, der die Anmoderation übernimmt und Sie bei der Beantwortung der Fragen unterstützt.
Wie kann ich mich nach der Session mit den Teilnehmenden vernetzen?
Eine virtuelle Messe ermöglicht Ihnen den Austausch mit Teilnehmenden der Veranstaltung.
Findet ein Briefing-Termin vor der Veranstaltung statt?
Im Vorfeld der Veranstaltung findet ein Briefing statt.
Was steckt hinter einem virtuellen Ausstellerstand?
In einem Zeitfenster von ca. 2 Stunden (genaue Uhrzeiten folgen) findet auf der Zoom Events Plattform in dem Bereich "Expo" eine virtuelle Messe statt. Jeder teilnehmende Partner hat die Möglichkeit einen eigenen virtuellen Ausstellerstand zu besetzen. Bei einem Ausstellerstand gibt es die Möglichkeit weitere virtuelle Räume und einen Chat anzulegen sowie Präsentationsunterlagen oder Videos zu hinterlegen.
Wie wird die Veranstaltung vermarktet?
Die Einladung für die Veranstaltung wird über DATEV versendet. Darüber hinaus wird über verschiedene Kanäle zu der Veranstaltung kommuniziert und geworben, zum Beispiel über Social Media. Auch Sie können die Veranstaltung vermarkten und interessierte Kunden auf die Anmeldung über den DATEV-Shop verweisen.