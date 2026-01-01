Was erwartet Sie?
- Inspirierende Keynote: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher gestalten.
- Praxisnahe Master Classes: Vertiefen Sie Ihr Wissen in den Bereichen Rechnungswesen, Lohn und Steuern – effizient und digital.
- KI-Werkstatt & Playground: Testen Sie innovative Anwendungen wie den Einspruchsgenerator und erleben Sie, wie KI Ihre Arbeitsprozesse unterstützt.
- Expert Talks & Kurzpräsentationen: Profitieren Sie von Erfahrungsberichten und Impulsen aus der Praxis – kompakt, verständlich
und lösungsorientiert.
- Persönlicher Austausch: Vernetzen Sie sich mit DATEV-Expertinnen und -Experten, DATEV-Partner sowie mit Berufskolleginnen und -kollegen.
Für wen ist die Veranstaltung gedacht?
Die Regional-Info-Tage richten sich an Kanzleien, die DATEV-Cloud-Anwendungen bisher noch nicht vollumfänglich nutzen und sich gezielt auf bevorstehende Veränderungen vorbereiten möchten – unabhängig davon, ob bereits erste digitale Schritte gegangen wurden oder der Einstieg nochbevorsteht.
Bundesweit vor Ort – auch in Ihrer Nähe:
Die Veranstaltungen finden an 14 Standorten in ganz Deutschland statt.
Die Teilnahme ist kostenlos – die Plätze sind begrenzt.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei
aktiv mit.