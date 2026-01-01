Art.-Nr. 78217 | Veranstaltungen
DATEV Regional-Info-Tag
- Von digital zu genial: Arbeiten mit Cloud und KI
- Vorträge, Master Classes, Austausch
- Kanzleien, die sich auf dem Weg zur Digitalisierung befinden
- Maximal 5 Personen pro Kanzlei
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Erleben Sie, wie Ihre Kanzlei mit Cloud-Lösungen und Künstlicher Intelligenz neue Potenziale erschließen kann.
Die DATEV Regional-Info-Tage 2026 bieten kompakte Impulse, praxisnahe Masterc Classes und persönliche Gespräche rund um die digitale Transformation zentraler Kanzleiprozesse.
Themen
- Inspirierende Vorträge
- Praxisnahe Master Classes
- Erfahrungsberichte und Impulse aus der Praxis von Berufskolleginnen und Berufskollegen
- Aktuelle Themen von DATEV-Expertinnen und -Experten vorgestellt
Weitere Informationen
Die Regional-Info-Tage richten sich an Kanzleien, die sich auf dem Weg zur Digitalisierung befinden und konkrete Unterstützung bei der Einführung und Optimierung digitaler Prozesse suchen.
Die Teilnahme ist auf fünf Personen pro Kanzlei begrenzt.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
90765 Fürth Laubenweg 60
Di, 17.03.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01067 Dresden Messering 6
Do, 19.03.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30521 Hannover Messegelände
Di, 24.03.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50667 Köln Martinstraße 29-37
Do, 26.03.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
81245 München Am Bergson Kunstkraftwerk 2
Di, 14.04.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
71638 Ludwigsburg
Do, 16.04.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10829 Berlin EUREF-Campus 17
Di, 21.04.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79098 Freiburg
Di, 28.04.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48155 Münster Abersloher Weg 32
Di, 05.05.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20355 Hamburg Congressplatz 2
Do, 07.05.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68161 Mannheim Rosengartenplatz 2
Di, 12.05.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
61118 Bad Vilbel
Di, 19.05.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
28215 Bremen
Do, 21.05.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40474 Düsseldorf Stockumer Kirchstraße 61
Do, 11.06.26 |
10:00 - 16:00 Uhr
Plätze: