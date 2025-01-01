Highlights

  • Branchenspezifische Lösung für den GaLaBau
  • Integration von Angebot bis Buchhaltung
  • Umfassende Ressourcenplanung
  • Digitale Dokumentenverwaltung mit optionaler DMS-Anbindung
  • Mobile Anwendungen u.a. zur Zeiterfassung

Weitere Funktionen
  • Auftragsabwicklung: Effiziente Verwaltung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen
  • Ressourcenplanung: Planung von Personal, Maschinen und Materialien für Projekte
  • Angebotslegung: Erstellung detaillierter Angebote mit benutzerfreundlichen Tools
  • Dokumentenablage: Digitale Verwaltung und schneller Zugriff auf relevante Dokumente
  • Buchhaltungsintegration: Nahtlose Übertragung von Buchungsdaten an DATEV für vereinfachte Buchführung
  • Kundenmanagement (CRM): Pflege von Kundenbeziehungen und Verwaltung von Kontaktdaten
  • Projektmanagement: Überwachung und Steuerung von Projekten
  • Mobile Anwendungen: Flexibler Zugriff auf Daten und Funktionen für den Einsatz vor Ort
  • Lagerverwaltung: Überwachung und Verwaltung von Lagerbeständen und Materialien
  • Analyse und Reporting: Generierung von Berichten zur Unternehmensleistung

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Schnittstellenvorgaben

XML-Schnittstelle online

Allgemein

Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.

Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVnet

Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.

Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

