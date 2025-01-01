Highlights
- Einfache All-in-One Lösung für kleine und mittlere Unternehmen
- Ablagesystematik, Workflows und Akten frei konfigurier- und benennbar
- Multi-Company- und mandantenfähig
- Browser-basiert - keine Software-Installation notwendig
- Sofort betriebsbereit
Weitere Funktionen
- Akten-Management für alle Branchen und alle Aktenarten inkl. digitaler Personalakte
- Digitalarchiv mit umfangreichen Suchfunktionen und Mehrfach-Backup
- Frei konfigurierbare Workflows ersetzten Papier-Laufmappen
- Kollaboration Büro, Homeoffice und mobil per Smartphone und Tablet
- Branding: Logo und Farben an eigenes Corporate Design anpassbar
- Automatisierter Dokumenten-Import mit Outlook-Anbindung und Schnittstellen zu ERP-, CRM- und Buchführungs-Software
- Unterstützung aller gängiger Datei- und Bildformate inkl. E-Mails
- Versionierung von Dokumenten inkl. Information an andere Nutzer und Dokumentenhistorie
- Notiz-Funktion für eigene Kommentare zu Dokumenten
- Komplette Scan-Dienstleistung für Papierakten optional
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 38,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.