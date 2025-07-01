Highlights
- Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Transparenz und Self-Services
- Prozessautomatisierung
- Automatisierte Schnittstellen
- Bedarfsorientierte Planung nach Arbeitsplätzen und Qualifikationen
- Entlastung der Organisation durch proaktive Benachrichtigungen
Weitere Funktionen
- Arbeitszeiterfassung: Zeiten rechtskonform erfassen und dokumentieren
- Flexible Definition von Abrechnungsmodellen
- Self Services und Apps: Mitarbeitende und Manager integrieren
- Operative Personaleinsatzplanung: Bedarfs- und kostenoptimierte Dienstpläne erstellen
- Automatisierte Reports zielgruppengerecht versenden
- Parametrierung komplexer Tarifmodelle und Betriebsvereinbarungen mit einem intuitiven Bedingungseditor
- Beantragen und Genehmigen von Fehlzeiten und vergessenen Buchungen
- Einfache Anpassbarkeit an unternehmensspezifische Anforderungen
- Monatliche Release-Updates mit der ATOSS CLOUD 24/7
- Zeiten projekt- und kostenstellenspezifisch erfassen
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Lohnaustauschdatenservice (eAU)
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle ausschließlich die eAU aus.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationen im Kundenbereich von ATOSS (Registrierung notwendig).
Rechtlicher Hinweis
ASCII-Format
Allgemein
Mithilfe des ASCII-Formats können IBL-Bewegungssätze aus der Partnerlösung für DATEV Kostenrechnung bereitgestellt werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationen im Kundenbereich von ATOSS (Registrierung notwendig).
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen ATOSS Software SE, durch DEKRA Certification GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 21.12.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Bereitstellung, Konfiguration und Betrieb von Cloud Services für Workforce Management Lösungen.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
