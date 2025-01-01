Highlights

  • Vollintegrative Seminarverwaltung mit Web-Anbindung
  • Automatische Abwicklung von Seminarbuchung bis Rechnungsstellung
  • Direkte Kundenanbindung über zentralen Kunden-Account
  • Mehrmandantenfähiges System

Weitere Funktionen
  • Erfassung und Pflege von Seminaren und Seminarreihen
  • Verwaltung von Buchungen (Erfassung, Abrechnung, Stornierung, etc.)
  • Integrationsmöglichkeit eines Bonussystems
  • Anbindung eines Skripte-Shops zum Verkauf der Seminarskripte
  • Kunden-Account mit Download-Möglichkeit aller relevanten Dokumente
  • Integration beliebig vieler Mandanten
  • Integration auf der zugehörigen, voll responsiven Website
  • Möglichkeit der Anpassung der Software auf individuelle Bedürfnisse

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Berufsorganisation CSV-Schnittstelle Personenstammdaten

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Berufsorganisation CSV-Schnittstelle Personenstammdaten können definierte Personenstammdaten aus DATEV Berufsorganisation im CSV-Format exportiert und in die Partnerlösung importiert werden.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Schnittstelle wird durch den Partner eingerichtet.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Berufsorganisation XML-Schnittstelle Personenstammdaten

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Berufsorganisation XML-Schnittstelle Personenstammdaten können definierte Personenstammdaten automatisiert zeitgesteuert aus DATEV Berufsorganisation im XML-Format exportiert und automatisch in die Partnerlösung importiert werden.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Schnittstelle wird durch den Partner eingerichtet.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV DMS für Berufsorganisationen CSV-Schnittstelle

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV DMS für Berufsorganisation CSV-Schnittstelle können Personen- und Lehrgangsstammdaten sowie generierte Dokumente aus der Partnerlösung über DATEV DMS Import-Tools für Berufsorganisationen in das DATEV DMS für Berufsorganisationen übergeben werden.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Schnittstelle wird durch den Partner eingerichtet.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Importschnittstelle für Zahlungsaufträge im SEPA.xml-Format

Über die Importschnittstelle für Zahlungsaufträge im SEPA.xml-Format können Zahlungsaufträge aus der Partnerlösung exportiert und in den DATEV Zahlungsverkehr importiert werden.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Schnittstelle wird durch den Partner eingerichtet.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 289,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.