Highlights
- Individuelle Lösungen für viele Branchen mit Schwerpunkt Gastronomie
- Stationäre und mobile Kassensysteme
- Skalierbar von Einzelplatzlösung bis Multifilial-System
- Optional: Automatische Übergabe melderelevanter Daten an DATEV Kassenmeldung
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Anpassbar an jede Branche, z.B. Restaurants, Bars, Hotels, Systemgastronomie und Einzelhandel
- Touch-optimiertes Bedienkonzept für schnelle und einfache Anwendung, auch bei komplexen Buchungen
- Viele Anschlussmöglichkeiten für Peripherie, wie z.B. Drucker, Zahlungs-Terminals, Schankanlagen, Scanner
- Mobile Bestellaufnahme durch bluepos Mobile App oder Orderman
- Schnittstellen zu Hotelsystemen, Warenwirtschaften, Küchenmonitoren uvm.
- Digitale Speisekarte für Restaurant und Liefer-Service
- Gutscheinverwaltung mit optionalem Online-Portal "Gurado"
- Integrierte Kundenverwaltungs- und Reporting-Funktionen
- Eigene Backoffice und Warenwirtschaft "PCKasse 7"
- Als Komplettlösung aus einer Hand mit Kassen-Hardware "Made in Germany" verfügbar
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Zusätzlich werden melderelevante Daten aus der Kasse im Format der DFKA-Taxonomie nach DATEV Kassenmeldung übertragen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Zur Vermittlung durch den Partner kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.