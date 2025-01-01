Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.

In DATEV-SmartIT ist generell kein Hosting von PC-Lösungen, d. h. keine individuelle Installation von Fremdsoftware, möglich. Ein Datenaustausch zwischen DATEV-Software und Cloud-Lösungen kann ausschließlich über DATEV-Datenservices stattfinden. Wenn die Dateiformate kompatibel sind, ist alternativ auch ein manueller Export bzw. Import möglich.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.