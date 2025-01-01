Highlights
- Desktop- und App-Version
- Häufige Qualitätstests
- Stetige Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit Kunden
- Ausweis der Kosten nach §35a EStG
Weitere Funktionen
- Stammdaten- und Vertrags-Management
- Hausverwaltung
- Betriebs- und Nebenkostenabrechnung
- WEG-Abrechnung
- Vorbereitende Finanzbuchführung
- Budgetverwaltung
- Facility-Management
- Bauunterhalt
- Grundstücks- und Liegenschafts-Management
- Immobilienverwaltung und -Management
Capitol Classic ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen mit Belegbildern
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden. Zusätzlich können per DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen die zugehörigen Belegbilder aus der Partnerlösung übernommen werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen mit Belegbildern als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Daten zum Beleg und der Beleglink können aus der Partnerlösung an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übermittelt werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung von DATEVconnect.
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung des DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
In DATEV-SmartIT ist generell kein Hosting von PC-Lösungen, d. h. keine individuelle Installation von Fremdsoftware, möglich. Ein Datenaustausch zwischen DATEV-Software und Cloud-Lösungen kann ausschließlich über DATEV-Datenservices stattfinden. Wenn die Dateiformate kompatibel sind, ist alternativ auch ein manueller Export bzw. Import möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
