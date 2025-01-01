Wichtiger Hinweis zu aktuellen Einschränkungen:
Bitte beachten Sie:
Es ist in gewissen Konstellationen mit erheblichen Auswirkungen auf den DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon zu rechnen, die sich in Form von Saldendifferenzen, veralteten Daten und fehlenden Daten niederschlagen.
Details sind dem folgendem DATEV-Community Beitrag zu entnehmen: Link.
Highlights
- Effiziente Verarbeitung der Amazon-Kontoumsätze
- Lerndatei für Amazon zur Buchung wiederkehrender Geschäftsvorfälle
- Separate Erkennung und Verbuchung verschiedener Amazon-Gebühren
- Automatische OPOS-Zuordnung über Order-ID
- Unterstützung beim Buchen aller EU-Marktplätze
Weitere Funktionen
- Anlage des Amazon-Kontos in der Buchführung
- Automatischer Abruf der Umsätze in die DATEV-Cloud
- Unterstützung beim Buchen der Amazon-Umsätze
DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon ergänzt
Schnittstellen
DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon
Allgemein
Mit dem Zahlungsdatenservice für Amazon können Umsätze des Marktplatzes Amazon in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Zahlungsdatenservice für Amazon als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- Zahlungsdatenservice für Amazon einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung des DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon und zurEinrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Individuelle und kostenfreie Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
- Ratgeber Amazon: Komfortable und effiziente Verarbeitung von Amazon-Umsätzen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen.
- Für Support-Anfragen steht der DATEV-Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319-38600 erreichbar.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter: