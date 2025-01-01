DATEV eG

Übernahme von Amazon-Zahlungsdaten ins DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Mit dem DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon können Umsätze von europäischen Amazon Marktplätzen schnell und einfach in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Anbieter der Schnittstelle ist DATEV und diese berät dazu. Bei Fragen kann die Schaltfläche "DATEV kontaktieren" genutzt werden. Anfragen werden von DATEV bearbeitet.