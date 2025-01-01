Highlights
- Sofortige Liquidität für mehr Wachstum
- 100-prozentiger Schutz vor Forderungsausfällen
- Unternehmen mit einem Umsatz von 500 Tausend Euro bis 30 Millionen Euro
- Auch für Start-ups mit nachvollziehbarem Businessplan
- Lösungen für Dienstleistungs-, Produktions- und Handelsunternehmen
Weitere Funktionen
- Import von factoringspezifischen Informationen
- Tages- oder Monatsabrechnung
- Übertragung in das DATEV-System möglich
EKF-Factoring ergänzt
Schnittstellen
DATEV Factoring
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess DATEV Factoring als Grafik
Speziell bei diesem Partner
- Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten, Belegdateien (sofern in einem DATEV-Dokumentenmanagementsystem hinterlegt)
- Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.