Highlights

  • Sofortige Liquidität für mehr Wachstum
  • 100-prozentiger Schutz vor Forderungsausfällen
  • Unternehmen mit einem Umsatz von 500 Tausend Euro bis 30 Millionen Euro
  • Auch für Start-ups mit nachvollziehbarem Businessplan
  • Lösungen für Dienstleistungs-, Produktions- und Handelsunternehmen

Weitere Funktionen
  • Import von factoringspezifischen Informationen
  • Tages- oder Monatsabrechnung
  • Übertragung in das DATEV-System möglich

Schnittstellen

DATEV Factoring

Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess DATEV Factoring als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

  • Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten, Belegdateien (sofern in einem DATEV-Dokumentenmanagementsystem hinterlegt)
  • Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

