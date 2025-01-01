Allgemein

Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.



Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben