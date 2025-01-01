Highlights
- Transparente Daten
- Automatisierte CO2-Bilanzierung auf Basis von DATEV-Buchhaltungsdaten
- Berichterstattung nach der CSRD, vom Berufsstand entwickelt
- Einfache und intuitive Benutzerführung
- Kompatibel mit führenden ERP-/BI-Systemen: SAP, Microsoft, LucaNet, etc.
Weitere Funktionen
- Unterstützung Doppelte Wesentlichkeit:
Begleitendes und umfassendes Consulting für alle ESG-Themen und Berichtspflichten
- Toolbasierte Anwenderunterstützung:
ESRS-Themenauswahl, Stakeholder-Management und IRO-Definition
- Bestehende CO2 Bilanz Tools können angebunden werden:
Ein vollständiges und automatisiertes CO2-Bilanzierungstool (gemäß GHG) kann angebunden werden, um Datenpunkte für den ESRS-Bericht zu liefern
- Projektmanagement-Komponenten:
Qualitätskontrolle, Fortschrittskontrolle, Anpassungen
- Workflow-Komponenten:
Initial Assessment und regelmäßige Reviews
- Dashboards:
Überblick über Scope 1,2,3-Emissionen; Status Quo, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Stakeholder-Feedback und relevanten ESRS-Themen
- Einbeziehung von Stakeholdern:
Automatisierte Umfragen und zusätzlich weitere Herangehensweisen, die per Analyse durchgeführt werden können
- GoB Testat:
- CSRD Bericht für Lagebericht:
Maschinenlesbarer ESRS-Bericht
- Anbindung von vorgelagerten Systemen mit Standard-Schnittstellen:
ERP-Systeme, BI-Tools, buchhaltungsunterstützende Software (Reisekosten, HR, etc)
Schnittstellen
ESRS-Bericht - Datei-Import
Allgemein
Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 7.500,00 Euro/Jahr (Sonderkonditionen für DATEV-Mitglieder).
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
