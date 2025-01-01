Highlights
- Umfassendes Ökosystem: Kasse, ERP, Büro, Mobile MDE & Analytics
- Omnichannel-fähig mit E-Commerce-, Waagen- & Payment-Interfaces
- Mobile Kassenkontrolle & Umsatzmonitoring in Echtzeit (iOS/Android)
- Zukunftssicher durch offene Schnittstellen und modulares KI-System
- Datenübernahme in das DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- DATEV-Kassenarchiv Anbindung und DSFinV-K-Schnittstellenintegration
- Waagenintegration über Integrationspartner (Mettler Toledo, Bizerba, DIGI)
- Lagerverwaltung & Warenwirtschaftssysteme mit ERP/CRM-Integration (OrgaSoft, ISS POS ERP)
- Mobile MDE & App-Anbindung (Inventur, Wareneingang, Filialbestände via Android/iOS)
- Online-Shops & E-Commerce Integration (Shopnow24, Lieferando)
- Zentralisierte Steuerung & Synchronisation (Cloud-Architektur mit REST/JSON-API & Multi-Standort-Support)
- ESL (Electronic Shelf Labeling) – Integration führender Anbieter
- Cash Management Systeme (Anbindung von Cash-Recyclern, Kassenladen, Safes & Bargeldzählgeräten)
- Digitale Kundenbindung (Gutscheine, Loyalty-Systeme, Coupon-Engines & Kundenkarten-Anbindung)
Zum Partner
Das Unternehmen Windsoft Tech GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach wurde 2013 gegründet und ist seit November 2025 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 999,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.