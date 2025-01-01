Müritz COMP Dr. Evert & Dr. Sehan GmbH

Kassenlösung für die Branche der Gastronomie, des Einzelhandels und der Dienstleistungen.

Mit der Software lässt sich der komplette Verkauf inkl. Kassenbuchführung organisieren. Stärken liegen in den Bereichen Gastronomie, Handel und Dienstleistungsgewerbe. Durch die vorhandene DATEV-Schnittstelle ist eine Archivierung der Kassendaten und Kommunikation mit der Finanzbuchhaltung gewährleistet. So wird die Effizienz gesteigert und die Papierwirtschaft reduziert.