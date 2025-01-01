Highlights
- Vollwertige Kassenbuchführung innerhalb der Kassen-Software
- Monitoring von Unternehmen durch flexible Auswertungen
- Flexibilität und Anpassung der Software nach Kundenwunsch
- Mobile Terminals verfügbar
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Abrechnung des Kassengeschäfts
- Stammdatenverwaltung und -pflege
- Terminplanung mit Kalenderfunktion
- Visuelle Tischpläne (Gastro-Modul)
- Umfangreiche Statistiken
- Exporte
- Schnittstellen nach Bedarf (DATEV, IDEA-Export steuerliche Außenprüfung, Hotelprogramme)
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Ab 85,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
