Highlights

  • Einfache Bedienung: Pauschalen und Abzüge werden automatisch berechnet
  • Mehrstufiger Workflow und Genehmigungsprozess
  • Automatische Währungsumrechnung mit täglichen Kursen
  • Fahrtkostenberechnung mit Google Maps
  • 30 Tage kostenlos und unverbindlich testbar

Weitere Funktionen
  • Erfassung direkt durch die Mitarbeitenden (auch in der App)
  • Kontextrelevante, kurze Eingabeformulare
  • Zuordnung von Kostenstellen und Projekten, z.B. für die Weiterverrechnung
  • Umfangreiches Reporting von Ausgaben, auch als Excel oder PDF
  • Aktuelle Verpflegungspauschalen ggf. mit Ausweis des zu versteuernden Anteils
  • Verschiedene Zahlarten inkl. Reisekostenvorschuss
  • Transparenter Bearbeitungsstatus für die Mitarbeitenden
  • Rückfragen und Korrekturen direkt in der Abrechnung
  • Hosting in Deutschland
  • Web-basiert, sofort einsetzbar

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 5,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

