Highlights

  • Modularer Aufbau
  • Individuell anpassbar
  • Mobil verfügbar
  • Volle Update-Fähigkeit
  • Branchenneutral mit Möglichkeiten für branchenspezifische Bedürfnisse

Weitere Funktionen
  • Vertrieb und Verkauf: Vom Angebot bis zur Rechnung
  • Einkauf und Beschaffung: Weltweite Disposition für optimierte Bestände und richtige Einkaufspreise
  • Lager und Logistik: Lagern, Kommissionieren und Organisation des Versands mit Chargen-Verwaltung
  • Fertigung und PPS: Stücklisten, Arbeitspläne, Seriennummern oder Rezepturen unterstützen Kapazitätsplanungen
  • Service und Wartung: Abwicklung von Reparatur und Wartung mit festgelegten Prüfniveaus und Intervallen
  • Mobile Lösungen: Von unterwegs mit Professional ERP verbunden im Außendienst, Lager oder Service
  • CRM und Workflow: Kontakte und Termine verwalten sowie Aufgaben im Workflow bearbeiten
  • Controlling und Finanzen: KPIs und Auswertungen mit einem Klick und Transparenz in die Finanzbuchhaltung bringen
  • Organisation und Personal: Verwalten von Mitarbeitenden mit Kalender, Berechtigungen und Arbeitsanweisungen

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Allgemein

Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik

Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Lösung erstellt E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x

Lösung verarbeitet E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • ZUGFeRD 2.x

Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant

Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.

 

Geplanter Umfang der Anbindung:

  • E-Rechnungen über die Plattform empfangen
  • E-Rechnungen über die Plattform versenden

Preis

Ab 50,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

 

