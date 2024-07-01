Highlights
- Lösungsprodukt - Aufeinander abgestimmte Hard- und Software
- Einfache Bedienung für Mitarbeitende und Mandanten
- Auf Wunsch auch automatisierte Belegtrennung per künstlicher Intelligenz (OSIRIS)
- Scancafé - Belege bleiben nicht in der Kanzlei
- Automatisierte Belegtypzuordnung
Weitere Funktionen
- Intelligente Scanlösung
- Speicheroptimierte Dateikomprimierung
- Automatische Dokumententrennung, auch per künstlicher Intelligenz (OSIRIS)
- Zeitsparender Scanvorgang
- Automatische Übermittlung von Belegen nach DATEV Unternehmen online
- Mandanten- und Belegtypzuordnung
- Personalisierte Register für den Pendelordner
- Verarbeitung von Belegen bis zur Vistenkartengröße
- Hochleistungsscanner mit 120 Blatt (240 Seiten)/Minute Duplex
- Entlastung der IT-Infrastruktur durch lokale Verarbeitung
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
Rechtlicher Hinweis
DATEVconnect Dokumentenmanagement
Allgemein
Mit DATEVconnect Dokumentenmanagement können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV DMS ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Dokumentenmanagement als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
Allgemein
Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Ab 249,00 Euro/Monat oder 8.900,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
scannerbox. Kanzlei 100 | 120 PRO im Vergleich
Hinweis zum Partner-Netzwerk
