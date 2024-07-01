page one GmbH

Smart-Scan-Lösung zum einfachen und intelligenten Digitalisieren von Belegen und Mandantenunterlagen in der Kanzlei.

Hohe Zeitersparnis durch Optimierung der Prozesse in der Kanzlei. Nach einem schnellen Digitalisierungsvorgang werden alle Arten von Belegen automatisiert aufbereitet und nach DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern übertragen, inklusive Mandanten- und Belegtypzuordnung, Haupt- und Unterkategorien.