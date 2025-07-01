Highlights
- Plattform für Infos, Nachrichten, Daten und Aufgaben an Mandanten
- Aufgaben können mit Fristen versehen werden
- Automatische Aufgaben auf Basis von Buchungen auf Klärungskonto in DATEV
- Mandant lädt Daten hoch: Beleg in DATEV Unternehmen online oder Dokumente ins DATEV DMS
- Taxflow bietet individuelle Checklisten für Mandanten, z.B. ESt-Checkliste
Weitere Funktionen
- Nachrichten an Mandanten optional mit Bestätigungspflicht
- Aufgaben an Mandanten samt Frist und Überwachung
- DATEV-Integration u.a. über DATEVconnect
- Scanfunktion und Beleg-Upload
- Mehrmandantenfähig
- Mehrere Benutzer pro Mandant mit unterschiedlichen Berechtigungen
- Zugriff via Web und App für iOS und Android
- Freigabe-Mechanismen für Mandanten
- Automatische Beleg-Nachfrage beim Mandanten bei Buchung auf Klärungskonto
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Sonderfall: Ein Datenaustausch ist in diesem Partnerszenario auch netzwerkübergreifend möglich. Nähere Informationen auf der Website des Partners.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Einsatz von Cloud Connectoren (Drittanbieterprodukt)
Durch den Einsatz von Drittanbieterprodukten, sogenannten Cloud Connectoren, können Daten zwischen On-Premises-Lösungen der DATEV und Cloud-Anwendungen von DATEV-Marktplatz Partnern per API durch eine entsprechende Weiterleitung über den Cloud Connector bidirektional ausgetauscht werden.
Der Cloud Connector ist kein vertraglicher Bestandteil der Kooperation zwischen dem DATEV-Marktplatz Partner und DATEV. DATEV führt keine Sicherheitsprüfung bzgl. des Cloud Connectors, über dessen Schnittstelle zum DATEV-Marktplatz Partner Daten an die Cloud-Anwendungen weitergeleitet werden, durch.
Bei Fragen kann sich an den DATEV-Marktplatz Partner gewendet werden. Die Verantwortung, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen umzusetzen (z.B. Zugriffsschutz, Datensicherheit, IT-Security), obliegt ausschließlich dem Anwender, dem DATEV-Marktplatz Partner und dem Drittanbieter.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Software: ab 299,00 Euro/Monat
Schulung: 1.490,00 Euro Einmalpreis
Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Taxflow GmbH, durch Insight Assurance erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.02.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst das Informationssicherheits-Managementsystem, das die Bereitstellung von Debitorcloud, Taxflow, Cloud Gateway, Softwareentwicklung der Kategorie A und der Banking-API unterstützt. Funktionale Bereiche, die das ISMS unterstützen, sind Softwareentwicklung, Service & Support sowie IT.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
