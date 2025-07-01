Taxflow GmbH

Plattform zur Kommunikation mit Mandanten. Sie versorgt diese mit Infos, Daten oder Aufgaben.

Taxflow greift auf Infos und Dateien im DATEV-System zu und stellt sie Mandanten, sicher und bequem per Web und App, auf einer personalisierten Plattform bereit. Automationsregeln sparen dabei Zeit. So löst z.B. die Ablage einer Datei im DATEV DMS eine Benachrichtigung an den Mandanten aus. Mitarbeitende bleiben in DATEV, Mandanten nutzen Taxflow.