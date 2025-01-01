Highlights

  • Cloud-basierte White-Label-Software
  • Einfache Konfiguration
  • Skalierbarkeit auf unterschiedliche Unternehmensgrößen
  • Vollumfassende Betreuung bei Implementierung und Anwenderfragen
  • Prüffunktionen für die Lohnbuchhaltung

Weitere Funktionen
  • Digitale Personalakte
  • Digitale Personalerfassungsbögen mit Mitarbeitenden-Self-Service
  • Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung inkl. eAU-Abruf
  • Zeiterfassung
  • Erfassung von Auslagen und Reisekostenpauschalen
  • Bewegungsdatenvorerfassung
  • Digitale Mandantenauswertungen
  • Prüfungs- und Effizienztool für die Lohnbuchhaltung
  • Vollständiger Schnittstellenübertrag von Stamm-, Bewegungs- und Abwesenheitsdaten an DATEV Lohn und Gehalt und DATEV LODAS

Schnittstellen

DATEV Lohnaustauschdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Der Partner tauscht über die Schnittstelle Personalstamm- und Bewegungsdaten aus. Die Möglichkeit die eAU auszutauschen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Taxmaro hat den Lohnaustauschdatenservice bisher nur ergänzend zu DATEV LODAS umgesetzt.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.

Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Rechtlicher Hinweis

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Rechtlicher Hinweis

Preis

Ab 3,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

