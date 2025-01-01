Highlights
- Cloud-basierte White-Label-Software
- Einfache Konfiguration
- Skalierbarkeit auf unterschiedliche Unternehmensgrößen
- Vollumfassende Betreuung bei Implementierung und Anwenderfragen
- Prüffunktionen für die Lohnbuchhaltung
Weitere Funktionen
- Digitale Personalakte
- Digitale Personalerfassungsbögen mit Mitarbeitenden-Self-Service
- Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung inkl. eAU-Abruf
- Zeiterfassung
- Erfassung von Auslagen und Reisekostenpauschalen
- Bewegungsdatenvorerfassung
- Digitale Mandantenauswertungen
- Prüfungs- und Effizienztool für die Lohnbuchhaltung
- Vollständiger Schnittstellenübertrag von Stamm-, Bewegungs- und Abwesenheitsdaten an DATEV Lohn und Gehalt und DATEV LODAS
Schnittstellen
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle Personalstamm- und Bewegungsdaten aus. Die Möglichkeit die eAU auszutauschen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Taxmaro hat den Lohnaustauschdatenservice bisher nur ergänzend zu DATEV LODAS umgesetzt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Rechtlicher Hinweis
