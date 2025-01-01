Highlights

  • Browserbasiertes ERP
  • Keine Installation notwendig
  • Zur Miete
  • Kein Server vor Ort notwendig
  • Ab einer Lizenz/Benutzer buchbar

Weitere Funktionen
  • Lagerführung
  • Ticketsystem
  • CRM
  • Personalzeiterfassung (PZE)
  • Betriebsdatenerfassung (BDE)
  • Zutrittskontrolle (ZuKo)
  • Stücklistenverwaltung
  • App
  • Künstliche Intelligenz
  • Dashboard

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

XML-Schnittstelle online

Allgemein

Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.

Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik


Preis

Ab 25,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

