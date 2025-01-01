Highlights
- Browserbasiertes ERP
- Keine Installation notwendig
- Zur Miete
- Kein Server vor Ort notwendig
- Ab einer Lizenz/Benutzer buchbar
Weitere Funktionen
- Lagerführung
- Ticketsystem
- CRM
- Personalzeiterfassung (PZE)
- Betriebsdatenerfassung (BDE)
- Zutrittskontrolle (ZuKo)
- Stücklistenverwaltung
- App
- Künstliche Intelligenz
- Dashboard
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz.